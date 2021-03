En un any marcat per la Covid-19, les queixes sobre l’administració pública han augmentat un 25% respecte al 2019. La Síndica de Greuges de Barcelona ha elaborat el seu informe anual, on recull un total de 3.543 actuacions que la institució, encarregada de rebre i gestionar les queixes cap a l’administració pública, ha dut a terme durant el 2020. La Síndica considera que “el dret a una bona administració en aquests moments és més necessari que mai”, ha explicat a l’informe.

Del total d'actuacions, 1.988 han estat queixes, 1.518 consultes, 35 actuacions d’ofici i 2 han estat visites de barri. A l’informe, s’especifica també que durant el darrer any la ciutadania ha obtingut la raó, totalment o en part, en un 78% dels casos.

Dret a una bona administració Maria Assumpció VIlà ha incidit en la falta d'habitatge en la ciutat i ha considerat que l'allotjament de famílies amb menors en pensions o residències durant mesos "no és adequat". Segons la Síndica, "el dret a una bona administració en aquests moments és més necessari que mai", tenint en compte la situació de crisi sanitària i econòmica que ha afectat profundament moltes famílies aquest any 2020. A més, Vilá denuncia que el temps d'espera d'un habitatge pot arribar a superar els dos anys. “Barcelona continua sent una de les capitals més cares d'Espanya per a viure: la mitjana del rebut mensual en el mercat del lloguer va aconseguir els 979 euros mensuals”, denuncia. La Síndica assegura que, amb aquests preus, moltes famílies es veuen obligades a conviure amb altres, el que genera situacions de persones sense llar i ocupacions "ocultes". A l'informe s'explica que moltes de les problemàtiques ciutadanes rebudes per la Síndica durant l’any 2020 coincideixen en les dificultats a l'hora de contactar i interactuar amb els serveis municipals, per poder accedir a la informació i a la tramitació administrativa, o per obtenir una cita prèvia per ser atès presencialment a una Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). "Aquestes dificultats no són noves i ja s’havien detectat amb anterioritat a la situació de pandèmia", ha subratllat la Síndica.