Reaccions a l'aixecament de la immunitat de Puigdemont, Ponsatí i Comín

La defensa de Carles Puigdemont ja ha avançat que recorrerà als tribunals la decisió del Parlament Europeu de retirar-li la seva immunitat. L’advocat, Gonzalo Boye, ha assegurat en declaracions a TVE que no espera "en absolut" que ara la justícia belga resolgui positivament l'extradició donat que en el seu parer "és un tema resolt". "Entenc que aquesta és una decisió política que pot donar un joc polític, però em crida l’atenció que gairebé meitat del Parlament Europeu s'ha oposat al suplicatori", ha afegit, i ha destacat que és un número molt significatiu el que "no li ha donat la raó a Espanya de manera rotunda".

La Moncloa considera que la resolució és un missatge de suport a la justícia espanyola

Des del Govern central, la ministra d’Exteriors, Aranxa González Laya, ha valorat positivament la decisió de l’Eurocambra perquè envia un missatge de suport a l’estat de dret i la justícia espanyola. La ministra manté "un eurodiputat no es pot valer de la seva condició per esquivar comparèixer davant les justícies nacionals per possibles violacions de legislacions nacionals".

En declaracions al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2, l’eurodiputat del PSC, Javi Lopez, ha assegurat que ara qui ha d’actuar és la justícia belga. Malgrat tot ha avançat que és perfectament compatible que els líders independentistes siguin jutjats a Espanya per sedició i malversament mentre es debat si s’ha de reformar o no el delicte de sedició i es tramiten possibles indults per els altres dirigents catalans jutjats.