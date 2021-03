Lego en Braille, un impuls a la inclusió des de ben petits

ONCE Catalunya distribueix a 150 escoles el primer LEGO en braille. Un recurs inclusiu per a l’aula amb el qual l’alumnat, amb i sense discapacitat visual, pot descobrir aquest sistema de lectoescriptura ja des de petits.

Al mateix temps que tots els estudiants comparteixen el joc, poden fer diferents activitats, des de les purament manipulatives per iniciar l'aprenentatge fins al desenvolupament de diferents competències cognitives, motores, socials o artístiques.

El Centre de Recursos Educatius d'ONCE Catalunya també s'ha hagut d'adaptar a la pandèmia i replantejar moltes de les activitats que feien abans. Per exemple, s'han hagut de suprimir trobades amb altres nens i nenes per respectar els grups bombolla i ara es fan de manera individual.

"LEGO Braille Bricks"

Es tracta d'una iniciativa realitzada conjuntament entre l'ONCE i la Fundació LEGO, en col·laboració amb organitzacions i entitats representants de les persones amb discapacitat visual de diferents països, sota el nom "LEGO Braille Bricks", amb la qual s'ha dissenyat un material que uneix el braille, el color, la retolació en tinta i les tradicionals peces de LEGO.

Cada "kit" inclou un total de 250 peces amb l'alfabet, els números de l'0 a l'9, els signes matemàtics i els signes de puntuació. A més de la seva tradicional colorit i la simbologia braille, les peces de LEGO inclouen seu caràcter equivalent en tinta, perquè tot l'alumnat -amb i sense discapacitat- pugui participar en els jocs que es proposaran a l'aula i augmentar, així, l'oferta d'activitats en què es treballa conjuntament. I, a més, les peces són combinables amb la resta de les d'aquesta marca.

Les peces de LEGO en Braille inclouen seu caràcter equivalent en tinta RTVE Catalunya

És important destacar que el joc i les activitats que es proposen, tant per part dels educadors de l'ONCE especialitzats en estudiants cecs, com dels tècnics internacionals de LEGO, estan pensats per a nens i nenes que estiguin cursant el 2n cicle d'Educació Infantil i 1r i 2n cicle d'Educació Primària, ja que és en aquesta edat (de 3 a 10 anys) quan l'alumnat treballa per adquirir aquests coneixements o habilitats.