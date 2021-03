Desde el punto de vista científico, ¿hay riesgos en las manifestaciones al aire libre?

El lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no habrá manifestaciones en Madrid. Sí en otras zonas de España como Barcelona, Valencia o Andalucía. La Delegación del Gobierno de Madrid había anunciado que permitiría concentraciones con una previsión de asistencia menor a 500 personas. Límite al que se adaptaron las organizaciones feministas que, insisten, no hicieron un llamamiento a la manifestación. Pero, finalmente, no se ha autorizado ninguna acción en la calle por el “riesgo sanitario que conllevan”.

La cuestión se ha convertido en polémica por los otros actos que sí se han autorizado en estos meses. El Movimiento Feminista de Madrid ya ha anunciado que recurrirá la decisión por “la criminalización" que aseguran están sufriendo, más cuando la suya, añaden, “era una concentración de 250 personas y se había trabajado un exhaustivo protocolo”. Una medida que también han anunciado los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. Pero, ¿cuál es realmente el peligro de las manifestaciones al aire libre? En ‘La Hora de la 1’ lo hemos analizado con Deborah Ciencia que asegura que toda reunión multitudinaria, no solo la del 8M, es una imprudencia ahora mismo.

El riesgo está en todo lo que rodea a la manifestación El problema sanitario no está tanto en la manifestación, dice la experta, sino en todo lo que la rodea: logística, comportamientos o aglomeraciones paralelas. Sobre esto hay antecedentes y estudios, como el del partido de fútbol en Bérgamo el 18 de febrero de 2020 que aglutinó a un tercio de la población italiana. Los contagios se dispararon por encima del 500% por todo lo que rodeó al partido, no por las medidas de dentro del estadio. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 40.000 aficionados de Bérgamo desplazados a San Siro para el partido de Champions fue “un momento clave”. ““No es lo que sucede en la manifestación, sino todo lo que ocurre alrededor de la manifestación: transporte público, logística, bares, aglomeraciones...



Hablamos con @deborahciencia sobre las manifestaciones del 8M en #LaHoraDeLa1https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/vTF6VLEXlC“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 5, 2021

Según Déborah Ciencia, el problema está en la propia naturaleza de estos eventos. En ellos “se grita y se canta”, con lo cual, “aunque tomemos las medidas de seguridad correspondientes hay un riesgo para el contagio”.

La transparencia es la clave para evitar las polémicas El derecho a la manifestación es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española que se mantiene incluso en estado de alarma. Eso sí, como el de circulación, por ejemplo, se está viendo limitado por la situación de crisis sanitaria derivada de la pandemia. Entre los requisitos, explica la química, que no se puede pasar a menos de 200 metros de un centro de salud, no se pueden congregar más de 500 personas, todo el mundo tiene que llevar mascarilla, se tiene que respetar la distancia de seguridad de 2,5 metros. Si estas medidas no se pueden cumplir, “quizá sea ahí donde está la cuestión de la prohibición”. “¿Es seguro celebrar el 8M?



“Cualquier reunión multitudinaria es una imprudencia. Lo que ocurre es que tenemos un problema de coherencia”



Nos lo cuenta @deborahciencia en #LaHoraDeLa1https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/2cJDTxSL6V“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 5, 2021

Para solucionar esto, dice, la solución “es la transparencia y claridad para ver si esta manifestación tiene algún riesgo, sino, o se permiten todas o no se permite ninguna” porque, añade, de lo contrario “resulta difícil comprender por qué unas se permiten y otras no”. Sindicatos y asociaciones del 8M recurren la prohibición de manifestarse en Madrid