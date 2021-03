Més de 250 associacions empresarials i socials de Catalunya han decidit alçar aquest dijous la veu contra la violència als carrers arran de les manifestacions contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. Després d'haver patit importants pèrdues econòmiques per les destrosses i els saquejos dels últims dies, han presentat un gran acte unitari celebrat a l’Estació del Nord de Barcelona un manifest amb el lema “Ja n’hi ha prou, centrem-nos en la recuperació”.

Foment i Pimec al capdavant La iniciativa, liderada per les patronals Foment del Treball i Pimec, reuneix a pràcticament tots els gremis i associacions relacionades amb el turisme i el comerç, al costat d'una àmplia representació del món cultural i de la gran empresa. El manifest, que compta amb el suport també de la societat civil, reclama la "immediata negociació i subscripció d'un pacte de país per a la recuperació econòmica i social de Catalunya", entre forces polítiques, administracions i entitats civils, al cap d'un any marcat per la crisi de la covid-19. Exigeix a més a la Generalitat i als ajuntaments que "exerceixin la seva autoritat democràtica i les seves responsabilitats sense complexos a fi de recuperar la pau i la convivència als nostres carrers".

Acte unitari d’autoafirmació de l’empresariat català El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que l'esdeveniment suposa un acte d’autoafirmació per posar en valor el pes dels empresaris i la societat civil davant els futurs governants de Catalunya. “�� "No queremos que Barcelona se convierta en la capital mundial de las llamas".



El presidente de @FomentTreball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido en @LasMananas_rne que no se permita el vandalismo en las calles de la capital catalana.



�� https://t.co/TeGIfOlhL6 pic.twitter.com/oPC3p7CTux“ — Radio Nacional (@rne) March 4, 2021 Els signants expressen "la seva enorme preocupació pels aldarulls, actes de violència, destrosses de béns públics i privats i saquejos que s'han produït", sobretot a Barcelona, la capital catalana i la ciutat més perjudicada per la difusió internacional de les imatges de l'ocorregut als seus carrers. Fruit d'aquesta consternació, demanen al Govern, a tots els partits i al nou Parlament que es constitueixi que doni "el màxim suport als cossos de seguretat" i, en particular, als Mossos d'Esquadra.

La Cambra es queda al marge del manifest unitari del món empresarial La Cambra de Comerç de Barcelona ha decidit finalment no adherir-se al manifest consensuat pel món empresarial català per considerar que té "connotacions polítiques", encara que ha enviat una representació a l'acte celebrat aquest dijous. La presidenta en funcions de la Cambra, Mònica Roca, ha justificat aquesta posició afirmant que "nosaltres defensem el teixit empresarial, que és a qui ens devem, i per això anirem, però no compartim aquest manifest íntegrament". "Aquest manifest té connotacions polítiques en les quals no volem entrar", ha subratllat.