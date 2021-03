Els centres comercials reobren entre setmana amb el 30% d'aforament

El gran comerç porta tancat gairebé 2 mesos, però a partir d'avui, Catalunya afronta la reobertura dels centres comercials. Les botigues poden obrir de dilluns a divendres amb un 30% de l'aforament. Els establiments que tinguin més de 400 m² això si, hauran de limitar la seva superfície de venda.

Els professionals sanitaris reclamen prudència

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, creu que hem de ser conscients del moment i no relaxar mesures quan queda poc més d'un mes per Setmana Santa. "No podem salvar la Setmana Santa com vam salvar Nadal, perquè ja hem vist el preu que hem pagat", ha dit en una entrevista a l'ACN.