La Generalitat i SEAT han arribat a un acord perquè el Centre d'Atenció i Rehabilitació Sanitària (CARS) que la companyia té en la planta de Martorell (Barcelona), així com els sanitaris que treballen en ell, col·laborin en el procés de vacunació de la població en general. A més, l'acord també contempla que Seat cedeixi 'motorhomes' com a punts de vacunació mòbil que permetran portar la campanya a indrets de difícil accés.



Així ho ha anunciat aquest divendres el president de SEAT, Wayne Griffiths, en una roda de premsa juntament amb el vicepresident en funcions, Pere Aragonès; la consellera de Salut en funcions, Alba Vergès; i la directora de Salut Seguretat i Emergències de SEAT, Patricia Such.

Velocitat de vacunació Aragonès ha agraït a Seat aquest acord de col·laboració amb el qual Catalunya augmentarà "la capacitat i potencial" de vacunació del coronavirus amb els recursos sanitaris d'una de les empreses més importants de Catalunya.