El sondeig elaborat per GAD3 per RTVE atorga la victòria de les eleccions d’aquest 14-F a Esquerra Republicana amb entre 36 i 38 escons i el 24,3% dels vots. De confirmar-se suposaria un increment d'entre 4 i 6 diputats més que als comicis del 2017. El PSC se situaria per darrere amb entre 34 i 36 escons. Doblaria pràcticament els resultats de fa 4 anys i de fet seria fins i tot el partit més votat amb el 24,5% del sufragi. Com a tercera força se situaria JxCat (30 - 33 escons) i el 20,5% dels vots, mantenint així pràcticament la representació que tenia fins ara i que era de 34 parlamentaris.

Les forces independentistes superen el 50% dels vots Sumant les 4 principals forces independentistes, el sobiranisme assoliria el 52,7% dels vots. D'altra banda la conjunció d'ERC, JxCat, no necessitarien de la CUP per governar donat que podrien obtenir, per si sols, la majoria absoluta, amb els 68 escons necessaris. Sondeig: així quedarien els blocs després del 14-F