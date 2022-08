De concursante a presentadora. Raquel Sánchez Silva estrena, por primera vez tras su paso por las cocinas de ‘Masterchef’, la nueva temporada de ‘Maestros de la Costura’ que ha confesado que “ha sido como volver a enamorarse del programa”. La cuarta edición del talent show se estrena el lunes a las 22 en La 1 de TVE y se podrá seguir a través de rtve.es.

Al ver a los concursantes “después de haber experimentado lo que sienten en carne propia” tras su paso por el talent culinario, dice que ha conseguido una mayor perspectiva que le ha hecho estar “in love” con ellos.

"A mi me da mucho miedo el coronavirus"

Sobre la pandemia también ha hablado la presentadora a un nivel mucho más personal: “A mí me da mucho miedo el coronavirus. Yo tengo la mascarilla en todo momento, pero es cierto que hemos sabido del horror pero la imagen no la hemos visto”. Eso quizá, ha reflexionado, puede ser lo que ha hecho que haya algunas personas que todavía no estén mentalizadas.