Aurora se ha convertido en la aspirante más joven de la historia en ganar MasterChef Junior y es que con tan sólo 9 años, la chiquilla se ha desenvuelto de maravilla entre fogones. Se enfrentó en el duelo final a su gran amigo Nicolás y Henar y Javier quedaron en tercera y cuarta posición respectivamente.

Ahora que ya ha pasado todo, la flamante ganadora ve su triunfo con más perspectiva: “Vivir la final de MasterChef fue un boom, la vi con la familia”. Son muchas emociones a la vez para una niña y más aún con la repercusión que tiene el programa, y es que Aurora confiesa que aún le es raro verse por la tele: “Al principio no me reconocía a mí misma”. Además, ahora se ha hecho famosa en Trebujena, su pueblo, y nos dice que los grupos de Whatsapp no han dejado de sonar.

La evolución de Aurora en la cocina Haciendo memoria sobre el plato que presentó en el casting, y comparándolo con el menú que presentó, la joven promesa admite que “nunca hubiera imaginado cocinar platos como los de la final. Yo sabía cocinar lo básico pero eso de hacer esferificaciones… en la vida”. Además, reconoce orgullosa que ahora es ella la que cocina en casa: “Mi madre está la mar de contenta, le he salvado la vida porque a ella no le gusta mucho cocinar”.

El 'equipo del sur' triunfa en MasterChef Auora y Nicolás han forjado una bonita amistad a lo largo del programa y además, cuando les ha tocado cocinar juntos, ya sea en pruebas por parejas o en las pruebas exteriores, han hechon un tándem perfecto. Ambos querían llegar lo más lejos posible y así ha sido: "Desde el principio era lo que queríamos los dos. Porque queríamos llegar lejos nosotros mismos pero también queríamos que el otro llegara lejos, entonces no había otra forma que llegáramos lejos que enfrentándonos en el duelo final. Y al final lo conseguimos”. “ Ese abracito entre los dos ¿¿¿¿¿¿¿¿ #MCJunior pic.twitter.com/DOmeIA4HIy“ — MasterChef (@MasterChef_es) January 19, 2021

Una futura científica A partir de ahora, la ganadora de MasterChef Junior 8, afronta el futuro con las cosas claras, porque a pesar de su edad, lo tiene todo más que claro: “Voy a seguir cocinando pero también espero sacarme mi carrera de química”.