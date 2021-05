¿Cuántas veces has oído a tu abuela decir que la dieta mediterránea es la mejor? Pero, ¿sabe realmente lo que supone? Y, ¿lo sabes tú?

Uno de los principales debates del mundo de la nutrición es aquel que engloba a la dieta mediterránea, y lo cierto es que no existe una definición clara del concepto por lo que se presta a múltiples interpretaciones.

Esto último puede derivar en un mal uso del término, no solo a nivel textual, sino a nivel alimentario. Por ello, en el portal de cocina de RTVE, hemos decidido dedicar un tiempo al estudio de la “dieta mediterránea”.

No existe una definición clara del concepto, quizá porque nadie se atreve a hacerlo o, por lo contrario, se pretende que cada uno lo interprete a su manera… En cualquier caso, vamos a intentar entenderlo desde un punto de vista más profesional, y para ello nos apoyamos en figuras como los nutricionistas Juan Revenga, la dietista y nutricionista Paloma Quintana o Aitor Sánchez , dietista-nutricionista de centro nutricional Aleris. Estos coinciden en un factor y es que cuando hablamos de dieta, hablamos de un estilo de vida, un patrón que gira alrededor de alimentos vegetales y grasas saludables.

No solo lo eliges lo que comer, sino cómo lo consumes cropper

Más allá de los alimentos , y redundando en el término “ estilo de vida ”, podríamos ir mucho más allá, y como diría Paloma Quintana, tomarlo como una filosofía (o por lo menos lo fue en algún momento), es decir, no solo lo que eliges para comer, sino cómo lo consumes, por ejemplo: "la comida de los domingos en familia". Estaríamos hablando de llevar a cabo un estilo de vida calmado, aunque el término ha cambiado mucho… pero en un principio sí era así.

¿Tiene cabida en el siglo XXI?

Citando a Juan Revenga, "la dieta mediterránea no se escoge te escoge, depende de las circunstancias. No se elige. Está asociada a un momento histórico. Podemos escoger matices concretos". Es decir, el término no tendría cábida como tal en nuestra época. Para entenderlo podriamos hacer un paralelismo con la transición política: ese momento de la historia de un país en el que se pasa de regímenes autoritarios a democracias establecidas, pues en la transición nutricional ocurre igual.

Pero entonces, ¿actualmente podríamos llevar a cabo una dieta mediterránea? Sí, pero tendríamos que decir adiós a muchas cosas que no vamos a renunciar ahora (calefacción y otras modernidades). Según Revenga podemos hacer una especie de “maquillaje mediterráneo”, es decir, incluir cosas de temporada siempre, hacer la compra en el mercado, cocinar más…