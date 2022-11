Leonardo Sbaraglia (El rey de la montaña, 2007; Dolor y Gloria, 2019) ha visitado el Instagram de RTVE, como ya hiciesen Maribel Verdú o Bárbara Lennie, para charlar con Elena S. Sánchez. El actor ha hablado de su relación con España, del trabajo con Pedro Almodóvar y de las dos películas que protagoniza y que están disponibles en el portal Somos Cine: Relatos salvajes, el éxito de taquilla más importante de la historia de argentina, y Al final del túnel, la película en la que trabajó con Clara Lago.

Al acordarse de ella, de "Clarita", como él la llama, ha alabado sus dotes como actriz. En la película, la española tuvo que fingir acento rioplatense: "Mi madre creía que era una actriz argentina buenísima", dice Sbaraglia.

También ha querido enviarle su cariño desde el directo: "Un saludo a Clarita y a Dani", ha dicho el actor. La pareja formada por Clara Lago y Dani Rovira atraviesa momentos difíciles después del diagnóstico de cáncer que el comediante recibía hace unas semanas.

La amistad es sólo uno de los lazos que unen al actor con nuestro país, que vio nacer a su hija en el Hospital Gregorio Marañón y vivió durante diez años en España. Considera que fue aquí donde terminó de madurar: "Mi parte madura creció en España, ahí aprendí yo a hacer el ridículo.

"Los argentinos somos más fraceses, más gallegos, nos cuesta decir lo que pensamos. Hablamos mucho, pero decimos poco. Cuando yo fui allí con 30 años, me creía más importante de lo que era. Allí me dijeron las cosas como eran y me caí del caballo, y eso es algo que me parece precioso".

El actor de 49 años se llevó en 2002 el Goya a Mejor Actor Revelación por su trabajo en Intacto y ha estado nominado en otras dos ocasiones: con Salvador (2007) y con Dolor y Gloria (2020), donde volvía a colaborar en un papel impecable con Pedro Almodóvar. "Tuve mucha suerte y fue un papel dificilísimo", explica, haciendo referencia a una escena concreta de la película en la que su personaje se emociona al ver sus recuerdos en un escenario. “En mi mirada se tenía que ver toda mi vida”.