Después de presentarse siete veces al Melodifestivalen, Sanna Nielsen por fin ha conseguido su sueño de representar a Suecia en el Festival de Eurovisión. Y, además, lo hace partiendo como una de las favoritas de esta edición gracias a la buena acogida de su canción "Undo".

Sanna Nielsen (Bromölla, Suecia, 27 de noviembre de 1984) comenzó a cantar a los 11 años y actualmente es una de las artistas más populares de Suecia, publicando hasta el momento nueve álbumes. Además, sigue manteniendo el récord de ser la artista más joven en lograr un número 1 en las listas de los más vendidos de su país.

Paralelamente a su carrera discográfica, Sanna ha desarrollado una carrera de fondo para lograr participar en el Festival de Eurovisión. Ha llegado a la final del Melodifestivalen en siete ocasiones e incluso en el año 2008 se quedó a las puertas de Eurovisión, solo superada por Charlotte Perrelli.

Letra de "Undo"

El mayor ídolo de Sanna es Céline Dion, así que cuando el compositor David Kreuger le presentó "Undo" (una balada muy en la línea de las que interpreta la cantante canadiense) se enamoró al instante del tema. Kreuger es uno de los grandes compositores de Suecia pero, además, ha trabajado con artistas internacional de la talla de Britney Spears, Backstreet Boys y Westlife.

Otro de los compositores de "Undo" es Fredrik Kempe, quien tiene un amplio currículum en el Melodifestivalen. "Undo" es su cuarto tema que logra ganar el Festival de la canción sueco, ya que es el compositor de "Hero" (Charlotte Perrelli), "Popular" (Eric Saade) y "La voix" (Malena Ernman). Además, también compuso "My heart is yours", tema con el que Didrik Solli-Tangen representó a Noruega en Eurovisión 2010.

Silent I just stood there silent

Working up a storm inside my head

Nothing I just stood for nothing

So I fell for everything you said



Hear the rumble

Hear my voice



Silent I can’t wait here silent

Gotta make a change

And make some noise



Undo my sad

Undo what hurts so bad

Undo my pain

Gonna get out, through the rain

I know that I am over you

At last I know what I should do

Undo my sad



Trouble baby I’m in throuble

Everytime I look into your eyes

Save me oh I’m gonna save me

Faraway from all the crazy lies



Hear the rumble

Hear my voice



Undo my sad

Undo what hurts so bad

Undo my pain

Gonna get out, through the rain

I know that I am over you

At last I know what I should do

Undo my sad