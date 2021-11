Don't you know that I'll be the same? ¿No te das cuenta de que seguiré siendo el mismo?...

Suena el blues y Gonzalo y Margarita se miran como si oyeran cada una de sus frases. Latimos con nuestros protagonistas y deseamos que se amen, sin barreras, que se acerquen un poco más, al ritmo de la música, que derriben todos los obstáculos y... se besen. La voz de Jimmy Barnatán nos sumerge en una burbuja atemporal. ¿Por qué esa canción en Águila Roja?

"Quería crear un momento mágico"- nos cuenta Pilar Nadal, productora ejecutiva de la serie. "Quería hacer algo especial entre Gonzalo y Margarita. Sara, nuestra primera de dirección me dijo: ¿Sabes que Jimmy Barnatán canta, que tiene un grupo? Te voy a traer el disco. Me escuché todo el disco y elegí esa canción." Una canción de hoy en una serie ambientada en el siglo XVII, pero ¿por qué no? "Tú estás viendo una secuencia y la música no creo que tenga una edad, una época" explica Pilar.

No es la primera vez que lo vemos en Águila Roja. Ya funcionó en la segunda temporada de la serie, cuando en el capítulo 15 Gonzalo le enseñaba a Margarita a bailar mientras escuchábamos a Joe Cocker y su 'You are so beautiful'. "Echo de menos en las series españolas poder contar con temazos" dice Pilar. "Yo se lo propuse a Dani (Daniel Écija, productor ejecutivo de Globomedia) y le encantó, le pareció buenísima idea. No hay que tener miedo en este tipo de cosas"

00.00 min Margarita prueba sola a bailar como lo hace la nobleza de la época. De repente aparece la inesperada ayuda de... Gonzalo. (Cap.15)

Y qué dice Jimmy, al que descubrimos como seguidor incondicional de la serie:

Jimmy: El disco estaba hecho ('Black Note'), y por medio de mi manager Juantxu me dijeron: "Hemos escuchado el disco, nos cuadra perfecto". Yo que soy megafan de la serie. me hizo una ilusión tremenda, una serie de esta envergardura y de esta potencia con un tema tan bonito como 'It's raining'...

P: ¿Por qué crees que han elegido esta canción?

Jimmy: La letra habla de fracasos, de amores que no se consuman, de desamor, que aunque es un leit motiv continuo en el blues y el soul, es un problema cotidiano que es de la época en la que sucede la serie y hoy, en el siglo XXI, es un tema muy universal. Yo creo que es por ese punto de desamor y de que el amor tiene que vencer todas las adversidades.

P: ¿Cómo ves tú la relación de Margarita y Gonzalo?

Jimmy: Es una cosa como muy de drama clásico y eso me mola, proque me gusta mucho toda la literatura clásica y vetusta, y ellos están condenados a amarse y a aguantar como en una tragedia griega todo tipo de vicisitudes antiguas.

Pilar Nadal, productora ejecutiva de la serie, se arriesgó y armó con el blues de Jimmy Barnatán esas vicisitudes antiguas. Al ver el resultado el cantante y compositor se mostró encantado y entusiasmado:

Jimmy: A mí, como espectador, me gustan todo este tipo de bailes temporales. Como el desamor y como los problemas a los que se tienen que enfrentar los enamorados de manera universal en todos los tiempos son los mismos aunque se cambien los trajes, me gusta que se ponga música moderna.

Solo queda saber si los seguidores de Águila Roja lo han disfrutado también, y si es así, contaros que 'It's raining' es un tema de su primer disco 'Black Note', que ha habido un segundo 'After the blue times' y que acaba de presentar su tercer album 'Room 13', un trabajo a caballo entre el cine y la música con 5 temas originales y 6 secuencias de radionovela. Canciones originales que rinden homenaje a los seriales radiofónicos de los años 50 y 60 y para los que ha contado con la colaboración de Adriana Ugarte, Álex Angulo y el Gran Wyoming.

Y como a la faceta de cantante y compositor de Jimmy se le une la de actor, no podíamos evitar preguntarle algo más.

¿Se imagina Jimmy en Águila Roja, y en qué papel se vería?

Jimmy: Me encantaría. La idea del bufón de la corte no me viene mal, pero a la vez me gustaría ser malo, porque los malos son unos personajes muy jugosos, casi tanto como los galanes. Yo, como pinta de galán no manejo, pues yo más de malo.

A la espera de que Jimmy vuelve a la pequeña pantalla, de momento, disfrutamos de su música, y en especial de esta canción que forma parte ya de la magia de Águila Roja. ¿Te animas a cantarla?

It's raining 05.18 min 'It's raining' de Jimmy Barnatán Itis raining, July the second, and on the tarmac I can see my failures reflected I watch, through the glasses of the bottles that we drank years ago I feel myself. Don't you know that I'll be the same babe Would I'll be the same Riding on... Why don't you come and help me tonight?