'Absolutamente increíble' alucinaba un fanático de David Janer, uno de los privilegiados seguidores que han visto ya el capítulo 1 de la nueva temporada de Águila Roja. 'Es espectacular el recibimiento. Nunca esperamos que esta serie supusiera tanto' afirmaba Javier Gutiérrez. '¡Somos fan de Vitoria!', exclamaba Daniel Écija, productor ejecutivo de Globomedia para corresponder el cariño del público.



La II edición del FesTVal de Vitoria se inauguró a lo grande con el estreno mundial de la serie más exitosa de la televisión en España. Vitoria se puso guapa para recibir al reparto. Por la alfombra roja que conducía a los Cines Guridi marcharon a trompicones Inma Cuesta, Javier Gutiérrez, Pepa Aniorte y Santiago Molero, perfeccionando el arte de hacerse una autofoto con un seguidor. Imna se acordó de todos sus compañeros que no han podido acudir por estar ahora mismo rodando la película. Y es que la maquinaria de 'Águila Roja' no para nunca y muy pronto llegará la tercera temporada de la serie.

Primeras impresiones

Más de 300 personas compartieron con los actores la proyección. Mención aparte merecen los jugadores-seguidores de miaguilaroja que, pluma roja en mano, eran legión. Los 50 ganadores de nuestro juego oficial acudieron con sus respectivos acompañantes a esta proyección de lujo en la que pudieron sentarse a escasos metros de sus actores favoritos.

Pero no sólo de videojuegos vive el fanático de Águila Roja. En Vitoria se han congregado todos aquellos que no podían aguantar el próximo estreno en TVE. Seguidores provenientes de todos los rincones que esperaban con avidez las nuevas aventuras de Gonzalo de Montalvo. 'No hemos podido entrar, pero nos ha merecido la pena ver a Pepa Aniorte, ¡qué simpática es!' gritaban al unísono un grupo de veinteañeras que se habían acercado desde Madrid.

A la salida, primeras valoraciones. "La segunda temporada dejaba muchas incógnitas que empiezan a resolverse" afirma Joseba, de 47 años, que se ha llevado a toda la familia al estreno. 'Me parece muy inquietante Víctor, el personaje de Alberto San Juan. Y nos hemos reído mucho con Sátur".

Andoni, 27 años, destacaba 'el peligro que corría Sátur y la trama de la identidad de Águila'. Veremos cómo acaba esto'. 'Muchas gracias a los de Vitoria' concluía simpático Santiago Molero, '¡sobre todo a mis amigos!.