Los usuarios opinan...

Alfonso ha hecho mucho daño en la última etapa de su vida. Lo que más querían sufrieron por sus agresiones e irresponsabilidad pero la mayor tragedia para los personajes de "Amar en tiempos revueltos" fue la muerte del boxeador.

La semana pasada os preguntamos sobre el final de este gran personaje y más del 36% de los 4750 votos recibidos optó por el suicidio. Y así sucedió.

Alfonso, tras saber que su hermana había perdido al niño por su culpa , no podía seguir viviendo. No se perdonaba todo el daño que estaba ocasionando y mucho menos ser el que mató al bebé. Por eso Alfonso cogió la moto y buscó su propia muerte.

¿Será capaz Ana de abortar?

La Rivas se ha enterado de que está embarazada. Sin embargo no asume su estado, desde que Mauricio se lo dijo, Ana se encuentra cabizbaja, derrotada y muy deprimida. Es el fruto de una violación y cree que no será capaz de amar a la criatura. Por ello una de sus opciones es abortar, pero Teresa se ha enterado todo y no está de acuerdo con el aborto. ¿Tú que crees?, ¿abortará Ana?