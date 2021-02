La "Ñ" española se ha colado en el tema para Eurovisión 2010 del serbio Milan Stankovic, "Ovo je Balkan", que ha hecho pública una versión de la canción en español, "Balkañeros".

El artista serbio cantó el tema compuesto por Goran Bregovic en el programa "Grand Show", de la televisión pública nacional, con excelente pronunciación y gran aplomo. Según afirma Oikotimes, están por llegar las versiones en inglés y noruego de la canción.

Para que entendáis mejor "Balkañeros" os ofrecemos la transcripción de lo que cantó Milan en directo:

Balkan, Balkan, ey balkañeros

¡Vamos!

Eh, mírame, acércate

Déjame, que yo te seduciré

Eh, tócame, excítame

otra vez vuelve mi mundo al reves

No me beses como niña, ya eres mujer

Una vez y otra vez mil veces te amaré

No quiero un beso pero sí tres

Mi nena, chiquilla

Ven que yo te mostraré

Balkan, Balkan, Balkan, ey Balkañeros, Vamos

Eh, quiéreme, siénteme

Mi nena, tu cuerpo hace lo que sé

No me beses como niña, ya eres mujer

Una vez y otra vez mil veces te amaré

No quiero un beso pero sí tres

Mi nena, chiquilla

Ven que yo te mostraré

Balkan, Balkan, Balkan, ey Balkañeros, Vamos

Dame, quiero más, más, más

No me beses como niña, ya eres mujer

Una vez y otra vez mil veces te amaré

No quiero un beso pero sí tres

Mi nena, chiquilla

Ven que yo te mostraré

Balkan, Balkan, Balkan, ey Balkañeros, Vamos