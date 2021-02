Aisha representa a Letonia en Eurovisión 2010 con "What for?"

Aisha fue la elegida por un jurado y el televoto al 50% para representar a Letonia en"What for?". La canción ha sido compuesta por Janis Lusens y Guntars Racs. fue la elegida por un jurado y el televoto al 50% para representar aen Eurovisión 2010 , con el tema. La canción ha sido compuesta por Janis Lusens y Guntars Racs.

Aisha ganó una final en la que participaron diez candidatos:

1. PeR - Like a Mouse

2. Trianas parks - Lullaby For My Dreammate

3. Aisha - What for?

4. Lauris Reiniks - Your Morning Lullaby

5. Dons - My religion is freedom

6. Projekts konike - Digi Digi Dong

7. h2o - When I Close My Eyes

8. Kristine Karkla-Purina - Risti Rasti

9. Ivo Grisninš-Grislis - Because I Love you

10. Kristina Zaharova - Snow in july

Letonia ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 2002 con Marie N "I Wanna", la única victoria para el país hasta la fecha. En 2009, Letonia no se clasificó para la final del concurso. En 2010 competirá en sexta posición en la Primera Semifinal, el 25 de mayo.