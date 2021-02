Este fin de semana los 10 candidatos a representar a TVE en Eurovisión ultiman sus coreografías para la gala final "Eurovisión'10: Destino Oslo", que se emitirá en directo el lunes 22 en La 1 y en RTVE.es a las 22:15 h. En el programa, presentado por Anne Igartitubu y Ainhoa Arbizu, los artistas tendrán que demostrar en el escenario quién debe representarnos en la final del eurofestival el 29 de mayo de 2010 en Oslo (Noruega).

Antes, los estudios Buñuel de Madrid acogen este fin de semana los ensayos de Coral Segovia, John Cobra, Lorena, Samuel y Patricia, Daniel Diges, Fran Dieli, Venus, Anabel Conde, José Galisteo y Ainhoa Cantalapiedra. Los 10 candidatos preparan su puesta en escena para sorprender a los espectadores y al jurado en la última prueba de la selección española para Eurovisión 2010.

El jurado de TVE

El polifacético actor Manuel Bandera, el periodista José María Íñigo, colaborador del espacio "No es un día cualquiera", de RNE; Toni Garrido, que dirige y presenta "Asuntos propios", en RNE y la productora musical Mariola Orellana, que ya fueron miembros del jurado oficial en la preselección de 2009; y Pilar Tabares, directora y copresentadora del programa "Bienvenido a casa" o "Me lo dices o me lo cantas", de RNE forman el jurado de TVE que, junto al público -al 50%- decidirá qué candidato es el ideal para ir a Eurovisión.



Todos ellos participarán en la gala de TVE, dirigida por Santiago Tabernero y presentada por Anne Igartiburu y Ainhoa Arbizu. No faltarán las actuaciones musicales, pero no sólo de los candidatos. El próximo 22 de febrero, por el escenario de la gala pasarán artistas como Rosa, que representó a Televisión Española en el festival en 2002, Sergio Dalma, que fue representante en 1991 con "Bailar pegados" y David Bustamante, que, junto a Bisbal, Chenoa, Gisela y Geno, hicieron los coros a la cantante granadina.



Además, el programa contará con un número del exitoso musical "Chicago", que lleva 13 años representándose en Brodway y que actualmente puede verse en Madrid y del que es protagonista Manuel Bandera.