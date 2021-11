"No parece una serie, parece cine"

'Fue muy emocionante. Estaba en tercera fila y me pude hacer fotos con ellos, sobre todo con David Janer y Francis Lorenzo'. El relato de Silvia, una de las ganadoras del concurso, sobre el preestreno del primer capítulo en el cine Proyecciones es un buen resumen. El reparto al completo de la serie entró a la sala para saludar y dedicar unas palabras a todos los seguidores. Después, fueron los primeros en ver el capítulo, del que todos destacan su espectacularidad visual y la intriga de la trama.

¿Estuviste allí? Deja tu comentario con tu experiencia.

Neli - 26 años 'Nos reímos muchísimo con Sátur (Javier Gutiérrez). La temporada promete no quedarse en agua de borrajas. No pude charlar con los actores. Pero estaba en casa viendo en el telediario el reportaje sobre el preestreno y me vi. Entonces me di cuanta de que había estado más cerca de lo que creía. Francis Lorenzo me pareció un encanto, se quedó hasta el final.'

María - 46 años 'El capítulo es espectacular. Me gustó toda la trama de la persecución del final. En general no me atraen demasiado las escenas de acción, pero estas me han parecido una pasada. Me encanta la incorporación del Cardenal. El actor que lo interpreta (José Ángel Egido) es una pasada y su trama tiene muy buena pinta. Sátur está genial y Gonzalo y Margarita sigue ahí, con la tensión. Me ha gustada que Inés tengo por fin una trama más importante, ella (Erika Sanz), es una gran actriz.

Santi - 30 años 'Más espectacular, más efectos especiales, más decorados, más exteriores. Parece más cine que una serie. Cuando los actores bajaron a saludar, hablamos con ellos.. ¡hasta que Daniel Écija dijo que había que empezar con la proyección del capítulo'