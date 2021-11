La carpa ambulant de TVE Catalunya recorrerà durant tot l'estiu 12 poblacions catalanes.

La inauguració de la carpa marca l'inici d'un seguit de celebracions per commemorar el 50 aniversari de TVE Catalunya, que va començar les seves emissions el 14 de juliol de 1959.



'TVE Catalunya en ruta' dóna nom a una carpa que fins el 30 de setembre s'instal·larà a:





'TVE Catalunya en ruta' participa així a les festes d'estiu d'aquestes poblacions catalanes on la carpa romandrà tres dies.



Dimecres 24 de juny es va inaugurar la Carpa per a tots els professionals de TVE Catalunya i la directora de TVE Catalunya, Montse Abbad, va explicar que la inauguració de la carpa era el tret de sortida de la celebració del 50 aniversari de TVE Catalunya.



D'altra banda, el regidor de comunicació de Sant Cugat, Jordi Puigneró, va agrair a TVE Catalunya que iniciés la carpa al municipi i va afegir que fa 27 TVE va fer una aposta molt arriscada d'instal·lar el seu edifici a Sant Cugat, fet que ha aportat molts beneficis a la nostra ciutat i que altres empreses han seguit.





UNA CARPA PLENA D'ACTIVITATS

Cada matí a la carpa es farà un càsting de reporters que vulguin explicar alguna anècdota o donar la notícia de la comarca. El guanyador d'aquest càsting gaudirà d'un mini programa de dos minuts que s'emetrà per La 2 de TVE a Catalunya just després de 'L'informatiu' del vespre i on podrà explicar l'anècdota o notícia que vulgui.



La programació diària de la carpa inclourà:

Un vídeo sobre el municipi o la comarca realitzat amb imatges de l'arxiu de TVE

Un personatge famós de la zona visitarà la instal·lació per parlar dels seus records.

Cada tarda es projectarà el documental 'TVE Catalunya 50 anys en companyia'.



També a les tardes els més petits podran gaudir de la companyia dels Lunnis : Lucho i Lupita.

: Lucho i Lupita. A la nit, la carpa es convertirà en un espai de festa: 'L'Envelat', on músics de Diversons, taller musical de 'L'obra Social de la Caixa' format per musics d'arreu del món residents a Catalunya, actuaran un dia a cada població amb música diversa.

'TVE Catalunya en ruta' compta amb el suport dels ajuntaments que visita, les Diputacions, la Caixa i Abertis.