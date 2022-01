Soraya: "Me quedo con lo que he vivido"

No pudo ser. Soraya, la representante extremeña, se dejó la piel sobre el escenario, con una gran actuación que recogió los aplausos del público y que sin embargo no obtuvo recompensa en las votaciones. La cantante extremeña ha realizado, junto a sus bailarines y coristas, una impecable actuación en la que ha derrochado su potente voz y ha desplegado una trabajada puesta en escena.



A pesar del puesto obtenido, la valoración de la representación española fue positiva, incluida la de la propia Soraya. "Me siento tranquila, porque hemos hecho un buen trabajo, y también muy satisfecha de cómo ha salido al final, me quedo con la experiencia que he vivido, los grandes amigos que he hecho y feliz porque ahora se me conoce en Europa", aseguró la extremeña al término de las votaciones a fuentes de RTVE.



La directora de Programas de TVE, Eva Cebrián, que acompañó a Soraya durante las votaciones, se manifestó también en esa línea: "Desde TVE estamos muy orgullosos del trabajo y de la actuación de Soraya, de su entrega sobre el escenario y de lo que se ha esforzado durante la última semana. El resultado no es el que se merece, pero su actuación ha sido explosiva y vibrante", afirmó la directiva de RTVE.



La puntuación de Soraya, que recibió 23 puntos, fue juzgada como insuficiente por distintos de los miembros del jurado de Eurovisión de TVE, como José Luis Uribarri, uno de los mayores expertos europeos en este Festival, que ha calificado de "extraordinaria" la actuación de Soraya que "se lo ha currado muchísimo".



La larga experiencia de Uribarri en este festival le ha hecho ser tajante a la hora de afirmar que "en los años que llevo en Eurovisión no he encontrado una intérprete que haya dado tanto. Ha sido un portento y el resultado me parece injusto", señaló nada más concluir la final de Eurovisión.