El equipo comercial de RTVE ha concluido este viernes su participación en la 13ª edición de MIP Cancún, celebrada del 17 al 20 de noviembre, donde ha presentado las principales novedades de su catálogo de contenidos. Durante el encuentro, la Corporación organizó un evento especial centrado en sus exitosas series diarias, con participación destacada de ‘Valle Salvaje’, y conmemoró el 70º aniversario de TVE.

Consolidado como el mercado de contenidos y coproducción de referencia para la industria audiovisual latinoamericana e hispana de Estados Unidos, MIP Cancún ha reunido este año a cerca de 800 delegados y 600 empresas procedentes de 47 países, con más de 230 ejecutivos compradores y 120 distribuidores confirmados en sus mesas de reuniones individuales. En una edición marcada por el impulso a las alianzas de coproducción internacional, la narrativa multiplataforma y los nuevos modelos de negocio, donde ha destacado por primera vez la presencia conjunta de diez grandes cadenas japonesas bajo el pabellón oficial ‘All-Japan’.

Rosalía Alcubilla, Fernando Lopez-Puig y JavierQuevedoRTVE

En este marco, RTVE organizó el martes 17, durante la apertura del mercado, un showcase dedicado a sus ficciones diarias, en el que se puso en valor el destacado rendimiento de ‘Valle Salvaje’. La sesión, conducida por Rosalía Alcubilla, responsable de Grandes Cuentas Internacionales, contó con las intervenciones de Fernando López Puig, productor ejecutivo del área de Ficción, y Javier Quevedo, responsable de Estrategia Comercial Internacional.

A lo largo de la presentación se subrayó el liderazgo en audiencia y el reconocimiento global de las series diarias de RTVE. En los últimos años, estas producciones han sumado nominaciones a los premios Emmy Internacionales en la categoría de telenovela —con ‘Dos Vidas’, ‘La Moderna’ y ‘Valle Salvaje’ por partida doble—, además del galardón conquistado por ‘La Promesa’, un fenómeno internacional distribuido en más de 50 países y con diversas adaptaciones en marcha.

Como broche a la cita en MIP Cancún, RTVE celebró sus siete décadas de historia con un recorrido audiovisual por las grandes ficciones y novelas que han marcado la trayectoria de RTVE.