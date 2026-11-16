Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás cenan con Gonzalo Miró en la segunda entrega de ‘La cena de los idiotas’. El espacio, que se estrenó como líder de audiencia la semana pasada e igualó en cuota al mejor estreno de entretenimiento del año, reúne a cuatro nuevos invitados para hablar de dinero sin complejos. Desde ideas opuestas, debaten sobre privilegios, salarios, impuestos y orígenes… ¿Cuánto valor le damos al dinero?

Desde orígenes y convicciones diferentes, los cuatro invitados se enfrentarán a preguntas incómodas que ilustran en primera persona cómo conciben el dinero y su uso. Sus recuerdos de infancia y sus primeros sueldos darán paso a un debate sobre clases sociales, herencias, impuestos y meritocracia. Pablo Iglesias y Cayetano Martínez de Irujo contraponen sus procedencias sociales, mientras que Begoña Villacís y Carmen Tomás aportan su visión del trabajo, el esfuerzo y la riqueza.

Entre bromas, imágenes de archivo y un test que descubre quién tiene hábitos más austeros y quién se da más lujos, reflexionarán sobre si el dinero compra la libertad o el respeto. Hablarán también de sacrificios, pérdidas personales y lo que de verdad importa cuando todo cambia. En los postres, cada uno tendrá que confesar si conserva los prejuicios con los que se sentó a la mesa.

Gonzalo Miró con Pablo Iglesias y Cayetano Martínez de IrujoRTVE

Gran estreno

'La cena de los idiotas' triunfó en su estreno con 1.213.000 espectadores, una cuota del 15,1 % y 3.454.000 contactos. Igualó en cuota el mejor estreno del año de entretenimiento.

El espacio de Gonzalo Miró fue líder de su franja. Por grupos de edad destacó especialmente en públicos jóvenes de 13 a 24 años (21,7 %) y en el grupo de 25 a 44 (18,7 %). Los datos del programa mejoraron la franja de La 1 con respecto a la semana anterior en 6.4 puntos y 577.000 espectadores.

‘La cena de los idiotas’

En cada entrega de ‘La cena de los idiotas’, cuatro invitados con personalidades, trayectorias y maneras de entender la vida muy diferentes se sientan alrededor de una mesa para conversar, discrepar, compartir confidencias y, por qué no, pasarlo bien. Será también una buena oportunidad para exponer los prejuicios que tienen de cada uno de ellos.

Gonzalo MiróRTVE

En próximas semanas…

Tras Bertín Osborne, Cristina Cifuentes, Pablo Echenique y Montserrat Domínguez en el estreno de ‘La cena de los idiotas’, y Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás en la segunda entrega, Gonzalo Miró recibirá en las próximas semanas a Pedro Piqueras, Mercedes Milá, Anne Igartiburu y Ramón García, en un programa que servirá para rendir homenaje a los 70 años de TVE; o Baltasar Garzón, Cristina Almeida, José Manuel García-Margallo y Miguel Ángel Revilla, entre otros.