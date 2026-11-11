La 1 lidera el martes (14,1%) con 'La Revuelta' como lo más visto (22,9%) y el gran estreno de 'La cena de los idiotas' (15,1%)

La 1 lideró las audiencias del martes con un 14,1 % de cuota con sus apuestas de entretenimiento, información y actualidad, entre las que sobresalen los datos de ‘La Revuelta’, con la visita de Ada Colau, y el estreno de ‘La cena de los idiotas’, con Gonzalo Miró. La 1 se impuso en las franjas de madrugada (14,7 %), mañana (19,5 %) y prime time (17,7 %) y fue la cadena generalista que más creció tras sumar 1.8 puntos sobre su anterior martes.

‘La Revuelta’, lo más visto del día en televisión

‘La Revuelta’ (22,9 %) fue ayer lo más visto de toda la oferta televisiva con 3.050.000 espectadores de media y más de 6 millones de contactos. Mejoró 12 puntos respecto al martes pasado y lideró en todos los tramos de edad de 4 a 74 años, destacando sobre todo en los grupos de 13 a 24 (39,2 %) y de 25 a 44 años (40,2 %), así como en el target comercial (33,3 %).

El programa de David Broncano, que recibió a Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, registró su tercer mejor dato histórico en espectadores, cuota y contactos. Solo le superan la visita de Pedro Sánchez (récord en cuota con un 33,9 %) y la de Santiago Abascal de la víspera (récord en espectadores con 4.815.000).

También destacó el impacto del programa de anoche en redes sociales, con 25,7 millones de visualizaciones y 1,3 millones de interacciones. El reel de Instagram “Pedimos perdón a nuestro público” es lo más visto, con 4,9 millones. De la entrevista, lo más viral es el reel “Ada Colau: "He venido a pasarlo bien””, con 1,5 millones. El hashtag #ColauEnLaRevuelta llegó a ser trending topic número uno en X durante la emisión del programa.

La cena de los idiotas La cena de los idiotas - Programa 1: Bertín Osborne, Cristina Cifuentes, Pablo Echenique y Montserrat Domínguez Gonzalo Miró sienta a Bertín Osborne, Cristina Cifuentes, Pablo Echenique y Montserrat Domínguez a una mesa donde los prejuicios también tienen sitio. rtve play

Gran estreno de ‘La cena de los idiotas’

El otro gran éxito de este martes fue el estreno de 'La cena de los idiotas', el nuevo programa de Gonzalo Miró en La 1 que reunió a 1.213.000 espectadores, una cuota del 15,1 % y 3.454.000 contactos. Igualó en cuota el mejor estreno del año de entretenimiento.

'La cena de los idiotas' fue líder de su franja. Por grupos de edad lideró en todos de 4 a 44 años, destacando en públicos jóvenes de 13 a 24 años (21,7 %) y en el grupo de 25 a 44 (18,7 %). Respecto a su anterior martes, la franja de emisión de 'La cena de los idiotas' subió ayer en 6.4 puntos y 577.000 espectadores.

Datos destacados de informativos y magacines

En la programación de este martes lideraron el Telediario Matinal (28,4 % en La 1 y Canal 24 horas) con Alex Barreiro; ‘La Hora De La 1’ con Silvia Intxaurrondo (24,9 % en simultáneo) y ‘Mañaneros 360’ (17,9 %). Además, ‘Directo Al Grano’, con Marta Flich, fue la oferta más contactada de su franja con más de 3 millones de espectadores únicos. ‘Aquí la tierra’ congregó 1.199.000 espectadores y un 10,6% de cuota. Más de 1.8 millones de espectadores unicos vieron el programa que presenta Jacob Petrus.

También destacaron los informativos: el Telediario 1, con Alejandra Herranz, registró 1.665.000 espectadores y un 17,2 % en La 1 y Canal 24 horas; y el Telediario 2, que presentó Javier Gutiérrez, con Pepa Bueno desde Toledo, reunió a 1.924.000 espectadores y un 15,2 % en simultáneo. Además, ‘Teledeporte 2’ fue líder de su franja, con 2.317.000 espectadores y un 17 %.

En La 2, el programa más visto del martes fue 'Malas lenguas', con Gonzalo Miró y Esther Palomera, con 604.000 espectadores y una cuota del 7,1 %. Y ‘Sukha' igualó su cuarta mejor cuota de la temporada (2,5 %).