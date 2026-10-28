La 1 lidera el martes (14,6 %) y 'La Revuelta' es lo más visto del día, con su segunda mejor cuota histórica (21,7 %)

La 1 se impuso este martes (14,6 %) en una jornada con los liderazgos habituales de informativos, actualidad y ficción a los que se sumó otro gran éxito de ‘La Revuelta’. El programa de David Broncano fue lo más visto del día y logró su segunda mejor cuota histórica: un 21,7 %, 2.654.000 espectadores de media y más de 4,8 millones de contactos.

La visita de Gabriel Rufián e Irene Montero a ‘La Revuelta’ subió 12.7 puntos respecto a su programa del martes anterior, y fue líder absoluto de su franja con una ventaja de 9.5 puntos sobre su inmediato competidor.

El programa lideró en todos los grupos de edad de 13 a 74 años: en jóvenes de 13 a 24 años (32,4 %); de 25 a 44 años (33,7 %); de 45 a 64 años (22,2 %), y de 65 a 74 años (21,6 %).

Datos de récord también para la entrevista en RTVE Play donde reunió a 77.503 espectadoresúnicos en directo. En las redes sociales alcanzó 18,18 millones de visualizaciones y 824.000 interacciones. El post de Instagram que anuncia a los invitados es la publicación más vista, con 1,86 millones. En cuanto al contenido del programa, destaca el TikTok con la pregunta sobre las relaciones, que alcanza 1,6 millones de visualizaciones.

Jornada de liderazgos en La 1

La 1 se impuso en las franjas de madrugada (11,1 %), mañana (20 %), tarde (11,1 %), y prime time (17,1 %) y subió 2.8 puntos con respecto al martes pasado en una jornada de liderazgos en desde primera hora: el Telediario Matinal (26,8 %); ‘La Hora de La 1’ (22,7 %); y ‘Mañaneros 360’ (19,6 %).

Por la tarde, lideraron un día más las ‘Historias que hacen Historia’: ‘Valle Salvaje’ llegó al 10,2 %, con 1,3 millones de espectadores únicos; y ‘La Promesa’ registró un 11,6 % y 1.452.000 contactos. Y Teledeporte 2 también fue líder de su franja con un 16,4 %.

Buenos datos también para ‘Directo al Grano’, lo más contactado de su franja con 2.623.000 contactos y líder a partir de las 17:00 horas con un 11,3 % y 809.000 espectadores de media; ‘Aquí la tierra’, que creció un punto hasta el 13,4 % y logró su entrega más vista de la temporada (1.389.000 espectadores); y ‘Masterchef Celebrity Legends’, que alcanzó un 10,5 % y casi 2,3 millones de espectadores únicos.

Grandes datos en La 2

'Malas lenguas' (642.000 y 8,7 %) fue ayer el programa más visto y el más contactado en La 2, con 1.991.000 espectadores únicos. Respecto al martes anterior, mejora en 1.7 puntos e iguala su tercera mejor cuota histórica.

'Sukha' iguala su tercera mejor cuota de temporada (2,6 %) y sube 4 décimas con respecto al martes pasado, con una media de 245.000 espectadores y más de un millón de contactos.

Y por la mañana, el western de La 2 'Dodge, ciudad sin ley' (2,7 %), alzancó su mejor cuota de lo que va de temporada.