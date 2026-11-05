Doble plata internacional para la Orquesta Sinfónica RTVE en los Global Music Awards por Entre el Greco y Cervantes

La música clásica española suma un nuevo triunfo en el escaparate internacional. El proyecto Entre el Greco y Cervantes, grabado por la Orquesta Sinfónica RTVE, acaba de alzarse con dos Medallas de Plata en los Global Music Awards, concretamente en los apartados de Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Producción Musical, reconocimiento este último que premia el impecable trabajo de estudio de Emilio Esteban y Jorge Castro.

Detrás de este galardón hay una propuesta ambiciosa que une la pintura de Toledo, las letras del Siglo de Oro y la música de nuestro tiempo. La Orquesta Sinfónica RTVE pone el músculo y la sensibilidad a una partitura llena de matices, escrita por el compositor Víctor Morales.

Bajo la batuta de José Luis López Antón, la formación de RTVE se une al talento de dos solistas de primer nivel: la pianista Isabel Dobarro y el saxofonista Pedro Pablo Cámara. El resultado es un diálogo entre la orquesta y los instrumentos solistas que no solo convence al oyente, sino que ahora ha convencido al jurado de uno de los certámenes con mayor proyección de la industria discográfica independiente.

Estas dos medallas celebran la destreza de los músicos de la orquesta y el mimo técnico de la producción, confirmando la solidez de RTVE a la hora de impulsar y exportar el patrimonio musical contemporáneo.