'Chinchipe', I Premio Talento RTVE Premios Quirino

Coincidiendo con el Día Internacional de la Animación, ‘Chinchipe’ ha sido reconocido con I Premio Talento RTVE–Premios Quirino al Mejor Proyecto de Cortometraje de Animación, dotado con 25.000 euros. Premios Quirino y RTVE han elegido esta fecha para impulsar la animación que todavía está por hacerse: un proyecto en desarrollo, nacido entre dos orillas, que ahora tiene los medios para llegar a la pantalla. ‘Chinchipe’, de la productora española Arriate Studio y la ecuatoriana Matte CG, está escrito por María Luquero, que también lo dirige, y cuenta con Fran Lobón con director de arte.

El fallo cierra la primera edición de esta convocatoria, creada entre RTVE y Premios Quirino, para impulsar la producción de cortometrajes de animación iberoamericanos. La dotación se destinará íntegramente a producir el cortometraje, bajo la supervisión de RTVE, que lo difundirá al menos a través de RTVE Play.

‘Chinchipe’

‘Chinchipe’ es un cortometraje de seis minutos, en técnica mixta 2D/3D, dirigido a niños y niñas de 6 a 11 años. Cuenta la historia de Persi, una niña de ocho años que vive en las profundidades de una megaciudad a la que nunca llega la luz del sol. Allí la comida se imprime en 3D y las plantas son un recuerdo casi olvidado. El día de su cumpleaños, su amigo Mun le regala la última semilla de tomate del mundo. Persi prueba mantas térmicas, tuberías calientes y hasta un sol proyectado en una pantalla, pero la semilla solo germina cuando ella descubre que el calor que necesita está en quienes la rodean.

“No se nos ocurre mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Animación que ayudar a que un nuevo cortometraje vea la luz. Con este premio queremos que los proyectos de cortometraje iberoamericanos tengan un camino real hasta la pantalla. ‘Chinchipe’ es una coproducción entre dos orillas, con una historia pensada para el público infantil y un universo con recorrido más allá del corto”, ha declarado Silvina Cornillón, directora de los Premios Quirino.

“Chinchipe’ es un canto a soñar. A imaginar nuevos mundos, mundos mejores. Esperamos que su historia fascine a niñas y niños y nos muestre su potencial", ha señalado Yago Fandiño, subdirector de Contenidos Infantiles de RTVE.

El proyecto está escrito por María Luquero, que también lo dirige, y por Fran Lobón, director de arte. Cristina Fernández es productora ejecutiva por Arriate Studio; Juan Fernando Terán, productor ejecutivo, y Andrés Aguilar, productor de línea, lo son por Matte CG. Arriate Studio, con sede en Cádiz, es un estudio de reciente creación cuyos fundadores han trabajado en producciones como ‘Pocoyó’, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ o ‘Tadeo Jones’. Matte CG, fundada en Quito en 2005, suma más de 2.000 proyectos, entre ellos su colaboración con Marvel en la serie ‘Hit-Monkey’.

“Queremos hacer realidad una historia pequeña en duración, pero grande en intención: una historia luminosa dentro de una ciudad sin sol”, han señalado María Luquero y Cristina Fernández.

El calendario de las productoras prevé completar la financiación en 2027 y arrancar la producción en el verano de ese año, con el objetivo de iniciar su recorrido por festivales y su distribución en 2028. El cortometraje es además la puerta de entrada a un universo más amplio: el equipo desarrolla una serie infantil de 26 capítulos de siete minutos, ‘Persi y la semilla imposible’, en la que la protagonista viaja hacia la superficie en busca del sol.

Premios Talento RTVE- Quirino

RTVE se unió en abril a los Premios Quirino otorgando el Premio Talento RTVE - Quirino al Mejor Proyecto de Cortometraje de Animación. Una iniciativa que nace del deseo común de poner el foco en el valor de los cortometrajes, con el objetivo de alentar y facilitar su producción, reforzando así la capacidad del sector audiovisual.

Quirino, por su parte, es el ecosistema iberoamericano de la animación, activo desde 2018 en Tenerife (España). Además de la ceremonia anual de premios, integra un área de industria formada por el Foro de Coproducción y Negocios, el Laboratorio de Futuros y Quirino Lab.

Los Premios Quirino tienen el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission, además del patrocinio de Proexca, ICEX España Exportación e Inversiones, ICAA, Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Egeda