La serie 'El juglar y la reina' (1978), ya en RTVE Play Archivo

El juglar y la reina es una serie de TVE de finales de los años 70, una visión romántica en 13 capítulos de la historia de España y sus héroes siguiendo los romances cantados por los juglares. Dirigida por Roberto Fandiño y con guion de Ricardo López Aranda, su banda sonora fue compuesta por Alejandro Masso. En su reparto figuraban actores como Maribel Martín, Carlos Bravo, Claudia Gravy, Fernando Sotuela, Pilar Muñoz, Manuel Pereiro y Covadonga Cadenas.

El juglar y la reina se estrenó en TVE el 20 de octubre de 1978 con el episodio "Los hijos del sol". Esta es una dramatización sobre uno de los temas más cantados por el romancero español: la muerte en el campo de batalla. Diego Ordóñez desafía y reta a los zamoranos para vengar la muerte de su rey don Sancho... Puedes disfrutar ya íntegramente de la serie en RTVE Play Archivo.