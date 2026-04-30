Sorteo de la BonoLoto del miércoles 29 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 29 de abril fue la siguiente:
11 - 23 - 41 - 10 - 34 - 1. Complementario: 48. Reintegro: 7.
Con una recaudación de 2.561.437 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.100.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|156.485,33
|Tercera (5)
|88
|889,12
|Cuarta (4)
| 5.044
|23,27
|Quinta (3)
|92.555
|4,00
|Reintegro
|513.350
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.