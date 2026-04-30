Sorteo de la BonoLoto del miércoles 29 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 29 de abril fue la siguiente:

11 - 23 - 41 - 10 - 34 - 1. Complementario: 48. Reintegro: 7.

Con una recaudación de 2.561.437 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.100.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 156.485,33 Tercera (5) 88 889,12 Cuarta (4) 5.044

23,27 Quinta (3) 92.555 4,00 Reintegro 513.350 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.