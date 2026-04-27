Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 26 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 26 de abril fue la siguiente:

16 - 20 - 13 - 3 - 5 - 9. Reintegro: 5. Caballo ganador cuarta carrera: 1.

Con una recaudación de 77.144 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.512.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00 4ª (5 números) 12 450,01 5ª (4 números + caballo ganador) 36 42,86 6ª (4 números) 461 6,69 7ª (3 números + caballo ganador) 440 7,01 Reintegro 7.675 1,00