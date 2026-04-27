Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 26 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 26 de abril fue la siguiente:
16 - 20 - 13 - 3 - 5 - 9. Reintegro: 5. Caballo ganador cuarta carrera: 1.
Con una recaudación de 77.144 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.512.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|0
|0,00
|4ª (5 números)
|12
|450,01
|5ª (4 números + caballo ganador)
|36
|42,86
|6ª (4 números)
|461
|6,69
|7ª (3 números + caballo ganador)
|440
|7,01
|Reintegro
|7.675
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 7 Segunda carrera: 3 Tercera carrera: 6 Cuarta carrera: 1 Quinta carrera: Primero: 2 Segundo: 5.
Con una recaudación de 12.118 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 12.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|0,00
|4ª (4 caballos ganadores)
|3
|565,51
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.