Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de abril

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 26 de abril fue la siguiente:

21 - 19 - 54 - 24 - 40. Número clave (reintegro): 4.

Con una recaudación de 3.620.628 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 15 12.272,56 4ª (4+0) 132 250,31 5ª (3+1) 886 42,62 6ª (3+0) 7.209 17,02 7ª (2+1) 13.726 6,88 8ª (2+0) 120.241 3,00 Reintegro (0+1) 244.264 1,50

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