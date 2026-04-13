Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 12 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 12 de abril fue la siguiente:
17 - 23 - 24 - 10 - 1 - 19 Reintegro: 8. Caballo ganador cuarta carrera: 7.
Con una recaudación de 76.029 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.490.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|2
|1.140,44
|4ª (5 números)
|8
|380,15
|5ª (4 números + caballo ganador)
|61
|24,93
|6ª (4 números)
|277
|10,98
|7ª (3 números + caballo ganador)
|718
|4,24
|Reintegro
|8.489
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 6 Segunda carrera: 1 Tercera carrera: 7 Cuarta carrera: 7 Quinta carrera: Primero: 11 Segundo: 13.
Con una recaudación de 14.876 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 27.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|12
|86,78
|4ª (4 caballos ganadores)
|32
|32,54
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.