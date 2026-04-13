Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 12 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 12 de abril fue la siguiente:

17 - 23 - 24 - 10 - 1 - 19 Reintegro: 8. Caballo ganador cuarta carrera: 7.

Con una recaudación de 76.029 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.490.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 2 1.140,44 4ª (5 números) 8 380,15 5ª (4 números + caballo ganador) 61 24,93 6ª (4 números) 277 10,98 7ª (3 números + caballo ganador) 718 4,24 Reintegro 8.489 1,00