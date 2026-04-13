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Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 12 de abril

Sorteo de la Lotería Lototurf del 12/04/2026 - Ver ahora
Sorteo de Lotería Lototurf: 12/04/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 12 de abril fue la siguiente:

17 - 23 - 24 - 10 - 1 - 19 Reintegro: 8. Caballo ganador cuarta carrera: 7.

Con una recaudación de 76.029 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.490.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE
2ª (6 números) 0 BOTE
3ª (5 números + caballo ganador) 2 1.140,44
4ª (5 números) 8 380,15
5ª (4 números + caballo ganador) 61 24,93
6ª (4 números) 277 10,98
7ª (3 números + caballo ganador) 718 4,24
Reintegro 8.489 1,00

Quíntuple plus

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:

Primera carrera: 6 Segunda carrera: 1 Tercera carrera: 7 Cuarta carrera: 7 Quinta carrera: Primero: 11 Segundo: 13.

Con una recaudación de 14.876 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 27.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría) 0 PLUSBOTE
1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 0 BOTE
2ª (5 caballos ganadores) 0 BOTE
3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 12 86,78
4ª (4 caballos ganadores) 32 32,54

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

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