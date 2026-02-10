La serie 'Los mitos' (1979), ya en RTVE Play Archivo

La serie Los mitos fue emitida en TVE en 1979. Se compone de catorce relatos (aunque solo se conserva una docena) que, bajo forma de alegoría, orientan al espectador sobre el mundo, la religión y la vida de personajes literarios que en la historia de la humanidad han sido transformados en mitos. Bajo la dirección de Juan Guerrero Zamora, cuenta con el protagonismo en todos los capítulos de Nuria Torray, a la que acompañan otros actores de la talla de Alfonso del Real, Mari Carmen Prendes, Queta Claver, Ángel Picazo o José Caride.

Los mitos se estrenó el 11 de enero de 1979 con "Un mito llamado... Dulcinea", su primer capítulo: Sancho busca a Dulcinea por encargo de su amo don Quijote, quien en un momento de cordura la identifica como Aldonza Lorenzo... Puedes disfrutar de esta serie cuando quieras en RTVE Play Archivo.