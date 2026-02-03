Quiniela y Quinigol del domingo 1 de febrero

Los resultados de la Quiniela del domingo 1 de febrero han sido los siguientes:

1 - X - X - 2 - 1 - 1 - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 11.

Con una recaudación de 5.156.483,25 euros, ha habido 10 boletos acertantes de pleno al quince.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 133.055 euros: ha habido 418 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 175,07 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 10 680.462,07 14 aciertos 39 21.154,80 13 aciertos 793 487,69 12 aciertos 7.708 50,17 11 aciertos 47.363 8,17 10 aciertos 185.605 2,50