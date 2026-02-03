Quiniela y Quinigol del domingo 1 de febrero
Los resultados de la Quiniela del domingo 1 de febrero han sido los siguientes:
1 - X - X - 2 - 1 - 1 - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 11.
Con una recaudación de 5.156.483,25 euros, ha habido 10 boletos acertantes de pleno al quince.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 133.055 euros: ha habido 418 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 175,07 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|10
|680.462,07
|14 aciertos
|39
|21.154,80
|13 aciertos
|793
|487,69
|12 aciertos
|7.708
|50,17
|11 aciertos
|47.363
|8,17
|10 aciertos
|185.605
|2,50
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 OVIEDO 1 GIRONA 0 10
2 LEVANTE 0 AT. MADRID 0 00
3 ELCHE 1 BARCELONA 3 1M
4 REAL MADRID 2 RAYO VALLECANO 1 21
5 BETIS 2 VALENCIA 1 21
6 ATHLETIC CLUB 1 REAL SOCIEDAD 1 11
La recaudación fue de 113.942 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 55.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|12
|854,57
|4 aciertos
|614
|14,85
|3 aciertos
|6.296
|1,45
|2 aciertos
|24.040
|0,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.