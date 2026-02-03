Enlaces accesibilidad
Quiniela y Quinigol del domingo 1 de febrero

Los resultados de la Quiniela del domingo 1 de febrero han sido los siguientes:

1 - X - X - 2 - 1 - 1 - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 11.

Con una recaudación de 5.156.483,25 euros, ha habido 10 boletos acertantes de pleno al quince.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 133.055 euros: ha habido 418 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 175,07 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 10 680.462,07
14 aciertos 39 21.154,80
13 aciertos 793 487,69
12 aciertos 7.708 50,17
11 aciertos 47.363 8,17
10 aciertos 185.605 2,50

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 OVIEDO 1 GIRONA 0 10

2 LEVANTE 0 AT. MADRID 0 00

3 ELCHE 1 BARCELONA 3 1M

4 REAL MADRID 2 RAYO VALLECANO 1 21

5 BETIS 2 VALENCIA 1 21

6 ATHLETIC CLUB 1 REAL SOCIEDAD 1 11

La recaudación fue de 113.942 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 55.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 12 854,57
4 aciertos 614 14,85
3 aciertos 6.296 1,45
2 aciertos 24.040 0,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

