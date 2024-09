L'extinció vegetal, aquesta setmana a 'Va de verd'

Sabies que cada 60 minuts desapareixen una mitjana de tres espècies de flora i fauna al planeta? 'Va de verd' dedica el capítol d'aquesta setmana a l'extinció vegetal. Descobrim els factors que hi afecten, analitzem les conseqüències que això suposa per la salut planetària i coneixem diversos projectes que es duen a terme a Catalunya per tal d'intentar frenar la situació.

A la Terra, quatre de cada deu plantes estan en risc d'extinció. Això representa el 40% de totes les espècies vegetals mundialment catalogades. I la seva desaparició no només posa en perill l'equilibri dels ecosistemes, sinó que també la supervivència d'altres espècies com la humana. No obstant això, actualment també s'estan fent esforços per tal de recuperar poblacions de biodiversitat local.

Per parlar sobre aquesta realitat, la María Gómez entrevista Artur Lluent, tècnic del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya; i també conversa amb Sandra Saura, ecòloga i investigadora del CREAF. Des d'aquestes dues institucions publiques s'han engegat a Girona i Lleida, respectivament, uns plans de reintroducció de plantes en perill d'extinció.

Artur Lluent, tècnic del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya, a 'Va de verd'

A més, també coneixem una iniciativa que s'està desenvolupant des del 2018 a la comarca del Bages per tal de recuperar varietats autòctones de vinya. Els responsables del seu manteniment són treballadors d'AMPANS, una fundació dedicada a l'acompanyament de persones amb diversitat intel·lectual. Ens ho expliquen el Joan Soler, enòleg i tècnic de la fundació, i la Laura Estrada, una de les seves treballadores.

