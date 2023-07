Radio Nacional de España ha estrenado una nueva ficción sonora en la 46ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Entre bobos anda el juego, de Francisco de Rojas Zorrilla, es un clásico de las conocidas como “comedias de figurón”, un divertido enredo que, por vez primera, salta de las tablas a las ondas.

La versión sonora está protagonizada por Pedro Casablanc, Sara Illán, Pablo Béjar, Marta Larralde y Carlos Manrique, junto al cuadro de intérpretes de RNE. Francisco de Rojas Zorrilla publicó esta comedia en 1645 y fue representada ese mismo año en el Alcázar de Madrid ante el rey Felipe IV. Esta vez, el equipo de Ficción sonora de RNE, con adaptación de Alfonso Latorre, realización y diseño sonoro de Mayca Aguilera y dirección de Benigno Moreno, lleva la obra a una nueva dimensión.

Entre bobos anda el juego se ha representado los días 4 y 5 de julio en el Corral de Comedias de Almagro. La función del día 5 ha podido seguirse en directo en Radio Nacional y en vídeo en RTVE Play.

Entre bobos anda el juego

La historia se sitúa en el Madrid de 1638. Es la recta final del Siglo de Oro español. Siguiendo las normas de la época, una joven, Isabel, de buena familia, pero sin dinero, ha sido prometida por su padre, don Antonio de Peralta, a un caballero toledano, don Lucas del Cigarral.

Isabel, sin embargo, está secretamente enamorada de otro hombre, un joven caballero que, semanas atrás, le salvó la vida cuando un toro estuvo a punto de cornearla. No pudo hablar con él y no sabe su nombre ni donde vive, pero desde entonces no deja de pensar en su salvador.

Don Lucas, ajeno a todo esto, manda un emisario a casa de los Peralta para recoger a Isabel y así conocerla. La sorpresa será mayúscula para la muchacha cuando descubra que dicho emisario, don Pedro, primo de don Lucas, es el joven del que está enamorada.

Pero las piezas del juego aún no están todas sobre la mesa, falta el tercer hombre en discordia: don Luis de Contreras, un molesto pretendiente que ronda a Isabel a todas horas y por el que la joven no siente ningún aprecio.

Evidentemente, el enredo está servido y estallará la misma noche en que todos los personajes coinciden en una venta, camino a Toledo, donde se celebrará la boda.