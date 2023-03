'Vecinos al límite', en 'Comando actualidad'

‘Comando actualidad’ se acerca esta semana a la situación de vecinos que luchan para defender sus casas, su lugar de trabajo y su salud y denuncian ruidos, malos olores y humos de chimeneas gigantes frente a sus ventanas ante unas autoridades que ignoran sus demandas.

Adela paga 800 euros de alquiler. El dueño del inmueble, un fondo de inversión propietario del edificio, no quiere renovar el contrato. Como ella hay diez familias en el mismo bloque y miles en los centros de las grandes ciudades de toda España. Adela tiene el desahucio paralizado por el Real Decreto de la época covid, pero tiene miedo porque en cualquier momento pueden quedarse sin vivienda. Diego, el abogado que les representa, dice que “las familias viven situaciones de acoso con para que se marchen”. “Aunque quieren negociar, no hay respuesta, porque cuando se marchan los vecinos, los fondos reforman las viviendas y las alquilan por 1.200 euros”.

Mi pueblo es un vertedero

Los vecinos de Nerva, en Huelva, llevan 25 años peleando contra un vertedero tóxico. Dicen que su pueblo es el basurero de Europa porque con cierta frecuencia llegan camiones con desechos peligrosos de Montenegro y otros países del continente. “Hasta que no lo cerremos no vamos a parar. El tráfico de residuos es legal pero no nos gusta que esté a 700 metros de nuestras viviendas. Esto se montó para 10 años y llevamos 25…”, aseguran.