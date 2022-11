'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al matí a La 1 i al migdia a La 2.

Diumenge 'La recepta perduda' viatja a l'entorn de la muntanya Montserrat, on es concentren alguns dels millors productes de Catalunya. Sílvia Abril visita Olesa i Castellbell i el Vilar amb la intenció d'aprendre a fer una recepta quilòmetre zero, un bon empedrat. Descobreix com el canvi climàtic està afectant l'agricultura i la necessitat de protegir el territori i les espècies pròpies.

Sílvia Abril busca aquesta setmana la recepta de l'amanida catalana per antonomàsia, amb permís del xató: l'empedrat. Hi ha moltes versions, però en aquesta ocasió anirà a Montserrat perquè als voltants de la muntanya hi troba les mongetes de Castellfollit del Boix, l'oli de la varietat olesana i el tomàquet rosa.

Al mercat d'Olesa coneix Rosario Tallón, una paradista ja jubilada de qui diuen que fa el millor empedrat del poble. La Rosario va arribar a Olesa amb 9 anys procedent de Granada i és una apassionada de la cuina.

La Merlès va arribar a Vacarisses pel programa Life Montserrat, que vol afavorir la biodiversitat a la zona i prevenir incendis RTVE Catalunya

Per aconseguir els ingredients, Sílvia Abril es desplaça a Vacarisses, on coneix la Merlès Martínez, una pastora i productora de mató de cabra de la zona. A Castellebell i el Vilar coneix Nil Puig, un biòleg que fa 10 anys va decidir reconvertir les terres de la masia familiar i dedicar-se a la pagesia. El pagès Josep Rius li explica les característiques de la mongeta de Castellfollit del Boix. Tots tres lamenten que enguany els efectes del canvi climàtic, amb grans onades de calor i pedregades, els han afectat i està disminuint la producció.

En Nil Puig ha trobat força dificultats aquest any en la collita de tomàquets de Montserrat RTVE Catalunya

Amb tots els ingredients al cabàs, Sílvia Abril arriba a casa de la Rosario, que li ensenya els secrets de l'empedrat i dels tomàquets farcits de mató de cabra enmig de rialles i bons moments. L'àpat el compartiran amb els companys del mercat.