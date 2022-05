Un mozo de almacén de Amazon en San Fernando de Henares, una niña con una enfermedad genética desconocida y un padre y un hijo preocupados por la producción de su empresa son los protagonistas del último estreno del Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE, 'Algoritmia: ¿El fin del trabajo como lo conocemos?' Un proyecto que ya está disponible en la plataforma de RTVE Play.

Pero ¿qué tienen estas tres historias en común? Todas ellas están relacionadas con el uso de algoritmos en el mercado laboral.

Las profesiones del futuro

Ahora bien, ¿los algoritmos me quitan el trabajo o mejoran mi situación laboral? Más del 60% de las profesiones que había en 2018 no existían en 1940. De manera que la incertidumbre del mercado laboral no es un problema nuevo, sino que ya se vivió antes. Según cuenta Marta García Aller, periodista y autora del libro ‘Lo imprevisible’, “está cambiando tan rápidamente el mundo laboral que es muy difícil decirle a una persona que está ya no en el colegio, sino en la universidad, a qué tipo de mercado laboral va a salir”. Por tanto, de momento, ni siquiera la tecnología puede predecir cuál es el nuevo paradigma laboral. Y mientras unos puestos desparecen, se crean otros.