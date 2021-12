Los engaños, estafas y timos salpican a todos los ámbitos de nuestra realidad cotidiana. Ni siquiera la Lotería de Navidad se libra de ellos y, a medida que se acerca la fecha, proliferan los casos de estafas.

Los Mossos d'Esquadra ya alertaban hace algunas semanas del regreso de la "estafa del tocomocho". En su cuenta de Twitter, las autoridades catalanas advertían de que "algunos estafadores intentarán venderte un número de lotería premiado con el pretexto de que ellos no pueden ir a cobrarlo".

“Alguns estafadors intentaran vendre’t un número de loteria premiat amb el pretext que ells no el poden anar a cobrar. No te’ls creguis, no hi ha cap premi. Informa els teus avis o pares perquè no caiguin en el parany #VetllemPelsNostres pic.twitter.com/NXZdldjQN4“