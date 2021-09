El jurado, compuesto por Concepción Cascajosa , presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE y consejera de la Corporación, la actriz Anna Castillo y la periodista Rosa Zufia, ha galardonado a la cinta de Tatiana Huezo por mostrar “con emoción la herida abierta de los feminicidios en México desde el punto de vista de unas niñas cuyo crecimiento en un entorno rural está marcado por una violencia latente y acechante”. La película ha triunfado en la sección Horizontes Latinos del Festival y también ha recibido este sábado el Premio AECID en San Sebstián. Se trata de un drama en el que un grupo de amigas busca sobrevivir en un territorio controlado por el crimen organizado.

“#69SSIFF ⭐ Sariak️ · Premios️ · Awards



�� @rtve - Beste Begirada Saria



�� @rtve - Otra Mirada



�� @rtve - Another Look



�� ‘Noche de fuego / Prayers for the Stolen’ - Tatiana Huezo (México · Alemania · Brasil · Qatar) pic.twitter.com/G5h9RQ4BQT“