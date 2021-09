-¡Abrid las puertas!

-Hola, Lorenzo. -¿Cómo está, tío Pedro?

-¡Casi no os conozco! Pedro, hijo...

¿Cómo ha sido el viaje? (FATIGADO) -Cansado, lento,

no ha podido ser más deprisa por Teresa.

-¡Menos mal que habéis llegado,

empezaba a estar un poco intranquilo!

¿Qué tal viene ella?

-Poco bien. Los médicos de Ávila no la entienden.

-¿Pero qué es lo que tiene? -No sé.

Ya hablaremos. -Ya.

Espero que os quedéis más de una noche, Alonso.

-No, no podrá ser. Debemos llegar a Becedas lo antes posible

para que la vea la curandera. ¡Pedro!

-¡Cuánto tiempo sin verte, Teresa, hija mía!

¡Cinco años, desde la última vez que viniste!

Los he llevado bien por cuenta. Yo también.

Era casi una niña, ¿verdad?

-Y ahora me encuentro con una monja.

Medio monja querrá bien decir.

Mire, esta es mi amiga Juana Suárez, compañera de convento.

-Que vas a coger frío, hija. Entradla, Juana.

Se tiene que acostar, ya hablaréis luego.

-Ya sabes, Urraca, arriba

en la habitación de la señora, que el Señor tenga en su gloria.

¿Pero vendrá a darme conversación, verdad, tío?

-Anda, entra, claro que irá.

-¡Vamos! ¡Iah!

-¿A ella entonces qué le subo, un caldo?

-Otra cosa no va a querer tomar.

¿Sólo un caldo?

Debías persuadirla de que comiese algo de más sustancia.

-¿Quién persuade a Teresa de nada?

Ni nuestro Padre ha podido nunca.

Un caldo.

-...en el trato de personas cultivadas.

¿De verdad te encuentras solo, Alonso?

-Pues sí, Pedro. Muy solo me encuentro.

Con Teresa, se fue de casa la alegría.

-No me extraña que la eches en falta.

-Y estos también se me irán enseguida, no ven la hora.

Cada vez que se reciben noticias de Rodrigo desde las Indias,

no hay quien los contenga.

-Es ley de vida. Y debía enorgullecerte.

¿Quién te pudo contener a ti de irte a la campaña de Navarra?

-Huy... ¿quién se acuerda ya de aquellas ilusiones?

-Bueno... no es razón para que les quites las suyas.

¡Vaya, vaya...!

¿Conque dispuestos a ganar en el Nuevo Mundo fama y fortuna?

-¡Más que dispuestos!

Sobre todo el mayor. Por él, se iría a pie.

-Tengo 19 años, padre y, dígame, ¿qué suerte puede aguardarme aquí?

-¿19...? Es verdad.

-Yo partiré el pan, Urraca. -Bien.

-No me extraña que los jóvenes quieran marcharse.

Estas tierras, cada vez, son menos hospitalarias.

-Sí, yo también lo comprendo.

E incluso les animo, no creas.

Sobre todo que, nuestros parientes, los Núñez Vela,

han alcanzado muy pronto gran fortuna en aquellas tierras.

Y esto, naturalmente, deslumbra a los mozos.

-¿Quieres algo, Martín? ¿Qué te pasa?

-¿Qué quieres que me pase? ¡Que estoy cansado!

Ya es hora de que nos retiremos a dormir, digo yo.

-¿A dormir ya? Yo no tengo sueño.

-Venid aquí, hijos, no estéis de pie.

-¿Puedo quedarme un rato con ellos? -No,

que es muy tarde y mañana nos espera otra jornada de camino.

Nos retiramos ya.

-Pero si todavía no es tarde.

-Para ella sí, está cansada.

¿No me has dicho que estás cansada? -Sí.

Chapoteo.

-Que es una enfermedad extraña, ya te digo.

Empezaron a crecerle los desmayos a poco de tomar el hábito.

Y muchas veces se ve privada de sentido.

Algunos médicos han dicho que puede ser del corazón.

Pero el caso es que nadie da con el remedio.

¿La curandera de Becedas parece que es muy buena, no?

-Esa fama tiene por estos contornos.

¿Y qué opinas de mi decisión?

-Un poco aventurado me parece, a tu edad,

que te quieras meter a fraile Jerónimo.

Pero sé que eres como Teresa: los consejos, de nada os sirven.

¿Supongo que lo habrás pensado bien?

-No es pensarlo.

Es sentir necesidad.

Algo muy difícil de explicar.

-Sobre todo a un viejo. -No digas eso.

No me llevas más que tres años. -Sí.

Pero estoy muy acabado. -¡Pero hombre de Dios,

no hay que apocarse de ese modo!

¿Tan mal van las cosas?

-No tan fáciles, como sabes. El dinero, cada vez vale menos

y todo está fiado al oro de las Indias.

-Ya. -Todas las tierras esquilmadas

por la mezcla, para vender después la lana a Flandes

y tener que comprar muy caras

las labores que de allí nos devuelven.

-Ya.

¿Y la peor parte nos toca a los que tenemos tierras?

Es verdad.

Pero mayores dificultades pasó nuestro padre.

-A mí ya me faltan fuerzas para enderezar los negocios.

Desde aquellos pleitos no levanto cabeza.

Sigo pensando que me miran como hijo del toledano.

-Olvídate ya de eso.

La honra de los Cepeda quedó a salvo.

Lo que ocurre

es que acaso tú te empeñas en aparentar más de lo que puedes.

-Eso es de familia.

-Por desgracia.

Tápate los brazos que hace frío.

No me voy a dormir todavía.

Pase.

Creí que ya no venía, tío.

-Me he entretenido hablando con tu padre.

¿Has cenado bien? ¿Bien?

Ni siquiera se ha terminado el caldo.

-Pues tiene mejor cara. Tengo que dar mucha guerra todavía.

-Me voy a quedar un rato, pero no sueñes que estaremos

hablando hasta las tantas como la otra vez.

No, eso ni pensarlo. A ver qué libro es ese.

-Es para ti, un recuerdo de tu tío.

Cuando estés mejor lo lees.

¿Recuerdas, hace cinco años?

¡Ay, tío!

¿Sabe lo que fueron para mí las lecturas de entonces?

Si pudiera tenerle a mi lado cada vez que me desaliento.

-¿Por qué te desalientas?

¿No estás a gusto en el convento?

Sí, sí...

Si no es eso.

No tengo tiempo de explicárselo.

Ni yo misma lo entiendo.

-Da igual. No te fatigues.

Es que siempre creo que las cosas serán

de otra manera, más grandes, ¿sabe?

Más... -Más heroícas.

Sí, hija, sí...

A mí me pasa igual.

Nos cuesta creer que las cosas son como son.

Tío, cuando se vaya con los Jerónimos, ¿rezará por mí?

Para que nunca pierda la alegría.

-Pero... no quiero que esto sea una despedida.

¿Y qué otra cosa es si no una despedida?

¡Ay! ¿Te quema?

Un poco.

-Que Dios te bendiga.

Ladridos.

-Aquello está muy lejos. -Ya ves, es lo que hay.

Este es un mundo pobre y pequeño, Pedro.

-No está aquí lo que yo busco.

Aunque volveré. Volveré con dinero,

sin dinero son honras.

-¡Teresa! Teresa.

¿Qué tal se encuentra? -No se queja,

pero tampoco contesta. Ah.

Se debilita de no comer.

-Nunca tuvo muy buena salud, Juana.

Pero antes de entrar en el convento,

no era tan metida en sí.

-¡María, no os retraséis,

que nos queda mucho camino y nos puede coger la noche!

Tu marido parece enfadado.

Trote.

-¡Martín, que ya vuelve Lucas!

-¡Ah!

-Pronto vuelves. -Ah...

-¿Qué te ha dicho? -Que no,

que hasta la primavera no atiende.

Ya se lo decía yo a vuestra merced.

-¿Cómo que no? ¿Pero has hablado con ella?

-Sí, señor, con ella en persona.

-¿Y qué razón te ha dado? -Pues esa,

que ella hasta marzo... no empieza las primeras curas.

Necesita unas hierbas que ahora no crecen.

-Pero ya has dicho que es un caso urgente.

-Sí. -¿Y qué?

-Se encogió de hombros. Gasta pocas palabras.

-Vaya por Dios.

Lo que nos faltaba.

No os preocupéis, me puedo volver a Ávila.

-Eso no.

-Ya se verá, María. Ya se verá.

Lo que diga tu padre. Vamos a consultárselo.

-Que se vayan ellos. Tú de mi casa no te mueves

hasta la primavera. ¿Entendido?

La casa es de tu marido, María.

-Sí, pero tú eres mi hermana.

Estás enferma y te sienta bien esto.

Lo que digáis.

Anda, a ver qué deciden.

Cascabel.

-¿Cómo van esos ánimos? Mucho mejor.

Malo de ser que no dure hasta marzo.

-Ah...

A ver si me acierta esa mujer.

-Seguro. Mi suegro estaba con un pie

en la sepultura, y ya acaba la huerta y todo.

Le dejó como nuevo.

Con que a vuestra merced que es joven, imagínese.

Veremos. Lo que Dios quiera.

Cencerros.

-Con su permiso.

Me voy a llevar el caballo a la cuadra.

-¡Ah!

Cencerros.

Balido.

Trinar de pájaros.

Parece que nos quedamos hasta marzo, ¿sabes?

¿Quiénes? Tú y yo, con María.

Los hombres estaban hablando de volverse a Ávila

esta misma tarde.

¿Mi cuñado también? También.

Tiene que resolver unos negocios allí.

Ya.

Cascabel.

Teresa... ¿Qué?

Cuéntame algo.

Esta enfermedad te ha vuelto muda.

No sé por qué me estoy acordando ahora de una historia

que mi madre me contó muchas veces.

La de Oriana, la hija del rey Lisuarte.

Mi madre hablaba de ella como si la hubiera conocido.

Era tan hermosa, que la llamaban la Sin Par.

¿Sí?

Un día, su madre, la reina, le trajo al Doncel del Mar.

"Hija mía"; le dijo; Este doncel te servirá.

Oriana le miró y respondió inmediatamente:

"Me agrada".

Al doncel se le grabaron tanto estas palabras en el corazón,

que no se le borraron jamás.

Nunca se cansó de servirla

y su corazón estuvo siempre en ella.

Duró tanto este amor como sus vidas,

porque ni una hora dejaron de amarse.

¿Y se amaron para siempre, siempre jamás?

Eternamente.

El amor solo vale cuando es para siempre.

Guarrido.

(RÍEN)

(MURMURAN)

(ORA) -"Mihi autem nimis honorati sunt amici tui, Deus:

nimis confortatus est principatus eorum.

Domine, probasti me et cognovisti me:

tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amén.

Mihi autem nimis honorati sunt amici tui, Deus:

nimis confortatus est principatus eorum".

Oración cantada en latín.

Oración cantada en latín.

(ENTONA REZO)

¡Amén!

¿Te encuentras mal o es que estás cansada?

Porque algo te pasa, no me digas que no.

No te preocupes por mí, de verdad.

Pero ¿cómo quieres que no me preocupe?

Acuérdate de lo contenta que venías, ¿no te acuerdas?

Algo te ha debido de pasar.

Lo quiero saber, soy tu amiga. Perdóname, Juana,

no puedo contestarte, no sé.

Pero ¿estás enfadada conmigo por algo?

¡Qué disparate!

Son cosas...

Cosas que no se pueden explicar,

que pasan y ya está.

Pero ¿qué cosas?

No entiendo cómo puedes cambiar así.

Yo tampoco, déjalo.

No me hagas más preguntas, por favor.

Ay, Dios mío.

(LEE) "Tercer abecedario espiritual",

de Francisco de Osuna.

Lo que falta no es el escribir o el hablar

sino el callar y el obrar.

Lo que falta no es el escribir o el hablar

sino el callar y el obrar.

El hablar distrae, y el callar y el obrar recoge

y da fuerza al espíritu.

Para guardar el espíritu no hay más remedio que padecer

y callar y cerrar los sentidos

con uso e inclinación de la soledad

y olvido de toda criatura y de todos los acaecimientos

aunque se hunde el mundo.

De cómo es de guardar el corazón a manera de castillo interior.