Compromisos

Estan previstes ajudes als treballadors en àmbits com la conciliació de la vida familiar i laboral, discapacitat i promoció professional. D’altra banda, l’ Orquestra i Cor RTVE aprofundeix en la interrelació de la corporació amb la societat amb un seguit d’activitats obertes al públic.

A més, es destina una partida del fons d'acció social a compensar una part de les despeses per estudis que cursin els seus treballadors, els més sol·licitats dels quals són els cursos d'idiomes, l'accés a la universitat o cursos de formació professional.

Entre les prestacions socials per als empleats es troben la pòlissa col·lectiva de salut, una assegurança col·lectiva d'accidents, una assegurança col·lectiva de vida i prestacions per incapacitat temporal.

Concerts i assajos

L'Orquestra i Cor RTVE fan una important activitat social i formativa tant per a treballadors de la corporació com per al públic en general. Aquesta activitat incideix en la creació de nous públics.

Cada temporada, més de 150 professors i més de 6.000 alumnes assisteixen als assajos generals seleccionats a principi de temporada. També s'atenen sol·licituds d'organismes públics, privats amb projectes d'integració sociocultural i centres d'ensenyament de fora de la Comunitat de Madrid. Aquesta activitat formativa s'està estenent a centres d'educació per a adults, que assisteixen a assajos i concerts.