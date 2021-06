Compromisos

La Comunicació Interna és una peça clau dins d'una gran empresa com RTVE. Intranet és, ara per ara, la millor via per difondre i donar a conèixer el que fem, el que aconseguim i cap a on anem. Pretén ser molt participativa i donar nous serveis. TVE, RNE i RTVE.es, a més de l'Orquestra i Cor i l'Institut RTVE, són protagonistes i ofereixen notícies a la plantilla diàriament. Mitjançant vídeos, newsletters, trobades i comunicats s'acosten els seus diferents departaments, activitats i treballadors al conjunt de la plantilla.

Mitjançant el portal del treballador es faciliten gestions i comunicacions de gran interès; amb la sala de comunicació som partícips de les notícies que s'ofereixen als mitjans; i a RTVE Comunica coneixem de primera mà les decisions de la direcció i també ens acostem a la feina dels nostres companys.