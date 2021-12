Se acerca uno de los días más esperados del año: el 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad. Millones de españoles preparan los décimos comprados encima de la mesa con la esperanza de que alguno sea el ganador de el Gordo.

En Playz te mostramos las fases por las que puedes pasar. Nuestras series y programas tienen las mejores reacciones.

Cuando esperas y no llega

No importa cuánto, aunque sean 5 euros siempre hace ilusión gastarlo con los “Colegas” .

Cuando compartes el décimo con tu ex

¡¡¡MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL EEEEEEEEUROOOOOSSSSS!!! No hay “Réplica” .

Cuando recuperas lo apostado

Vale, no te has convertido en millonario, pero tampoco has perdido el dinero del tapeo del fin de semana.