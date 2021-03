El 22 de diciembre de 2009 fue un día muy feliz para decenas de los trabajadores de Marsans: les tocó el Gordo de la Lotería, bebieron cava y miraban al futuro con optimismo. Diez meses despúes, la empresa que pertenecía a Gerardo Díaz Ferrán y a Gonzalo Pascual es propiedad de Posibilitum y está a punto de desaparecer.

Los empleados de la agencia de viajes siguen protestando y el martes 20 de octubre se manifestaron delante de la CEOE. Los trabajadores llevaron una corona de flores al ex dueño y presidente de la patronal, cuya vida cambiará el 21 de diciembre, fecha en la que se eligirá a su sucesor al frente de los empresarios españoles.

En el departamento de Recursos Humanos de Marsans explican a RTVE.es que el 31 de octubre se va "todo el mundo al paro" con un ERE de extinción. "Nos han puteado", subraya una representante del comité de empresa por UGT, Milagros Sanz, que explica que todo aquel al que le tocó la Lotería "ha salido huyendo, corriendo".

Ese es el caso de Mónica Delibes, que resultó agraciada con el 78.294 como decenas de compañeros de distintas sucursales, como la de Talavera de la Reina o la de Mérida. A ella le tocaron 150.000 euros y otros tantos recibió su madre, con la que compartía el décimo.

Premio amargo

Mónica Delibes destinó el dinero del premio a comprarse una casa en el mes de febrero, antes de que los problemas de la empresa salieran a la luz, así que cuando vinieron mal dadas "ya había invertido el dinero" y tenía que hacer frente a una hipoteca "pequeñita".

Delibes salió de la oficina de Marsans en la calle Mahonia de Madrid a mediados de junio y encontró trabajo en la competencia, en Viajes Barceló. Marsans todavía le debe "media nómina de ese mes y lo correspondiente a las pagas extraordinarias", aunque piensa que "ya no se la van a pagar".

“No lo disfruté y se me amargó bastante“

Esta afortunada afirma sobre el Gordo que "no lo disfruto nada": no hizo nada especial, ni lo celebró por todo lo alto. Sólo una buena cena con su novio, pese a "no tener ni hambre" por las emociones de aquel día: "¡Madre mía! Muchas veces ni te lo crees".

Haciendo memoria admite que el primer mes fue "una enorme impresión", pero luego "se le amargó bastante" el premio porque estaba "preocupada por si los clientes podían o no viajar". A su juicio, la prohibición de la IATA de vender billetes de avión y la quiebra de la empresa fue "muy desagradable".