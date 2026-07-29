'Cuentos para niños perdidos', la serie de ficción sonora que reinventa el mito de Peter Pan

El universo literario de J. M. Barrie cobra una nueva vida con Cuentos para niños perdidos, una serie de ficción sonora coproducida por La Conocida Producciones y Hernández & Fernández que se puede escuchar en La sala durante este verano.

El proyecto, basado en una idea original de Sara Núñez de Arenas, surgió en 2023 durante un laboratorio de creación escénica en las Residencias de El Atrio, en Madrid. Allí, una treintena de creadores investigaron el mito de Peter Pan desde disciplinas como la literatura, el espacio sonoro, la iluminación, las artes plásticas, la dramaturgia y el movimiento escénico. El resultado son seis piezas de teatro radiofónico escritas desde poéticas muy diferentes pero que tienen en común el país de Nunca Jamás.

Con un elenco de 18 intérpretes y el diseño sonoro de Hernández & Fernández, esta serie busca atraer tanto a nostálgicos del radioteatro como a nuevas audiencias afines al podcast. Como señala el equipo creativo, es una obra dedicada a "niñ@s perdid@s de todas las edades".

Capítulo 1: El verdadero atraco de Peter Pan, de Jose Fernández Un niño nunca olvida la primera vez que le traicionaron. No fue el dolor, sino la falta de lealtad lo que paralizó a Peter Pan hasta dejarlo completamente indefenso, dice J. M. Barry. Lo dice cuando Garfio y Peter luchan, como lucharon siempre, con el honor de un juego de niños. ¿Volveríamos a confiar en alguien que nos traicionó una vez? ¿Le daríamos un cuchillo y cerraríamos los ojos? Lugares donde se recomienda escuchar la ficción: En la playa. Allá donde recuerdes una traición. En una tienda de cuchillos. Lleva contigo: Una pluma. 13.59 min La sala - Cuentos para niños perdidos (1): 'El verdadero atraco de Peter Pan', de Jose Fernández