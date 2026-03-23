Rodrigo Cuevas presenta su 'Manual de belleza', en 'Mañana Más', con Ángel Carmona

El folclore más gamberro y provocador regresa con el nuevo disco de Rodrigo Cuevas. El asturiano presenta Manual de Belleza en Mañana Más, con Ángel Carmona y Antonio Vicente. Una emisión especial, con público, que podrá verse este 24 de marzo desde el Teatro del Barrio de Madrid en el que el artista presenta el álbum sucesor de Manual de Romería, articulado como un espacio de confluencia entre tradición y sonidos contemporáneos, lleno de colaboraciones.

El tercer disco de este agitador del folclore contiene temas tan potentes como el pasodoble “Me saca a bailar”, con la participación de Ana Belén, “Asturcón”, con Zahara y Martí Perarnau IV y “Una muerte ideal”, en la que colaboran Grande Amore y Mapi Quintana.

Rodrigo Cuevas