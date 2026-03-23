Rodrigo Cuevas presenta su 'Manual de belleza', en 'Mañana Más', con Ángel Carmona
- El asturiano estará en el especial de Mañana Más de este 24 de marzo en el Teatro del Barrio
- Escucha todos los programa en EN Play y RNE Audio
El folclore más gamberro y provocador regresa con el nuevo disco de Rodrigo Cuevas. El asturiano presenta Manual de Belleza en Mañana Más, con Ángel Carmona y Antonio Vicente. Una emisión especial, con público, que podrá verse este 24 de marzo desde el Teatro del Barrio de Madrid en el que el artista presenta el álbum sucesor de Manual de Romería, articulado como un espacio de confluencia entre tradición y sonidos contemporáneos, lleno de colaboraciones.
El tercer disco de este agitador del folclore contiene temas tan potentes como el pasodoble “Me saca a bailar”, con la participación de Ana Belén, “Asturcón”, con Zahara y Martí Perarnau IV y “Una muerte ideal”, en la que colaboran Grande Amore y Mapi Quintana.
Mañana Más, En Play, desde el Teatro del Barrio
Una vez al mes, el equipo de Mañana Más traslada su emisión al Teatro del Barrio. Desde el corazón de Lavapiés, con una programación especial a la que puedes acudir gratis como público (con entrada). Un directo lleno de sorpresas, con personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Una es Ángel Carmona, que lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles, amables.