Somos mentirosos: el falso superviviente del Holocausto que engañó a todos

Enric Marco dedicó su vida entera a hablar del sufrimiento, del dolor que había atravesado como prisionero en el campo de concentración de Flossenbürg, como uno más de los cerca de 100.000 prisioneros (entre ellos, un centenar de españoles). Un hombre "muy pedagógico", califica el psicólogo Luis Muiño, que narraba sus vivencias con "muchísimo sentimiento". Quizá por ello era una de las figuras más solicitadas en los centros educativos para explicar esta página de la historia. "Conseguía transmitirlo de una forma tan cercana que había profesores que decían que nunca habían visto a los adolescentes llorar como lloraban", describe Muiño.

Una emoción que también se palpó en el Congreso de los Diputados cuando acudió como invitado en calidad de presidente de la asociación Amical de Mauthausen. Allí pronunció un emotivo discurso en el marco de un homenaje a las víctimas del nazismo. "Un momento histórico, tomando la palabra y poniendo voz a tantas víctimas del Holocausto", describe Molo Cebrián, salvo por un detalle: jamás pisó un campo de concentración, al menos como prisionero. Tampoco se incorporó a la resistencia francesa. Es más, ni siquiera vivió el exilio de la Guerra Civil.

Así le desenmascaró el historiador Benito Bermejo. Además, para la construcción de su relato fingido se apropió del número y de la identidad de otra persona: Enric Moner, un verdadero prisionero español de Flossenbürg.

Ahora que tan de moda y viral se ha hecho el juego del impostor, en Así somos Molo Cebrián y Luis Muiño rescatan los audios de uno de los mayores embusteros de todos los tiempos para poner negro sobre blanco una verdad universal que tanto nos cuesta asumir: que todos somos mentirosos. Y lo somos hasta tal punto que la mentira "es el gran engranaje social", según destaca Luis Muiño, quien apunta que, de acuerdo con las investigaciones, "mentimos en torno a 50 o 60 veces al día".

Entre los 'psicoaprendizajes' que podemos extraer de este ejemplo destaca que la mentira es universal, hasta tal punto que en cualquier conversación —de media— no tardaremos ni diez minutos en soltar la primera trola.

Por tanto, dice Luis Muiño, tenemos que aceptar estas falsedades de información como "un fenómeno cotidiano, es lo que ocurre casi todo el tiempo". Además, "las mentiras se multiplican cuando estamos rodeados de gente que nos las gratifica", como quizá le ocurrió al protagonista del episodio de esta semana.